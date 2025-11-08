曾沛慈開唱公然「親密小鮮肉」！　害羞掩面：老公不要看

▲ 曾沛慈首次站上北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

曾沛慈出道18年，今（8日）首次站上北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，吸引超過四千名歌迷擠爆現場，開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，氣氛熱絡不已，身為人妻的她，在跟鮮肉熱舞唱跳一度害羞，嬌喊：「這段老公不要看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 曾沛慈浪漫演唱多首經典歌。（圖／寬宏藝術提供）



曾沛慈以輕快曲風〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉，讓觀眾隨著旋律輕輕擺動，曾沛慈開心直呼：「今天是會在我心裡留著很久很久的回憶，是我久違的大型演唱會，在專輯萌芽前，公司就在籌備這場演唱會，就是為了給大家驚喜。」她也向觀眾掏心：「我前陣子也是第一次跟我愛的人去看演唱會，就是我老公，去看孫燕姿，所以我跟你們一樣，家人夥伴各種關係都是很重要存在。」

緊接著她演唱〈連鎖反應〉、〈下週同樣時間〉，全場跟著拍手律動，氣氛嗨翻，第三章「考驗．岔路口的我們」情緒急轉直下，曾沛慈以〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉三首連唱，唱出愛裡的無奈與掙扎，全場燈光化為冷藍色調，搭配雷雨聲光效果，將全場觀眾投入在悲傷氣氛中，曾沛慈動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」

曾沛慈帶來〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉熟悉旋律勾起滿滿回憶，全場跟唱聲浪震耳欲聾，壓軸〈一個人想著一個人〉成為今晚最動人的收尾，曾沛慈笑著表示：「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」

