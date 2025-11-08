趙露思生日前工作室宣布「新程已啟」　遭疑將官宣新東家　

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思日前和經紀公司銀河酷娛鬧翻，明（9）日迎來27歲生日的她，工作室微博也發文稱「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，甚至有人猜測她可能即將官宣未來的新東家。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

趙露思的工作室微博在文中表示，將會珍藏好所有的過往，並從此刻起，「為未來的開始，悉心調好燈光與音響」，似乎已為她的下一步，做好了萬全的準備。工作室也以趙露思的最新作品《許我耀眼》，來比喻她近期的心境。文中提到，她在劇中所飾演的「許妍」，是位在迷茫中找方向，並在挫折中重新開始的角色。工作室認為，這恰好也呼應現實生活中的趙露思，總是不斷在角色中突破自我，並用行動詮釋著一名演員的執著與擔當。

▲趙露思工作室微博發文。（圖／翻攝自微博／趙露思工作室官微）



貼文曝光後，立刻在網路上掀起討論，有網友更猜測，趙露思與前東家銀河酷娛的合約問題應該已經解決，如今可能將官宣自己接下來的新東家。據了解，趙露思被傳與虎鯨文娛簽約，有網友指出，日前她在爆出要將加入天浩盛世時，立刻出面闢謠，如今傳出要加入虎鯨文娛，卻是一反常態地保持沉默，因此被外界解讀是對這起傳聞的默認。