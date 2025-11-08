宋芸樺嗨喊「我老公萊恩葛斯林」！　瞄到林柏宏…嚇壞急改口：我老公在這

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，票房突破兩億，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，舉辦北中南共四場謝票見面會。如今旅居洛杉磯的宋芸樺更笑說：「我美國的朋友們都說很想看《96分鐘》，希望我們這輛車可以開到好萊塢。」

▲《96分鐘》破2億，林柏宏、宋芸樺合體謝票。（圖／記者黃克翔攝）



提到「好萊塢好友」宋芸樺開玩笑說：「像是我老公萊恩葛斯林！」但一看到旁邊的林柏宏，馬上改口：「啊！不對，我老公在這！」眾人也許願，票房破兩億，或許真的能到北美上映，來場「蜜月旅行」。

先前林柏宏、宋芸樺和主創團隊赴新加坡宣傳，沒想到正好遇到當地的F1盛事，宋芸樺說：「我跟柏宏到飯店的時候，想說『哇！粉絲好多喔！』結果他們都是F1車手們的粉絲，我跟柏宏還一度想加入追星的行列。」

▲《96分鐘》謝票見面會，（左起）孔令元、呂雪鳳、林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙。（圖／記者黃克翔攝）

該片成本高達1.6億，首映時被問到票房壓力，林柏宏、宋芸樺都默認不語，如今交出好成績，也可以鬆一口氣。宋芸樺說：「做一部電影都不容易，當時會有一點點緊張，是想到工作人員和一起努力的夥伴，現在票房兩億了很開心。」林柏宏說：「謝謝觀眾感受到了不一樣的電影，只有觀眾有看到新的類型，都代表我們可以有更多嘗試。」

林柏宏繼《關於我和鬼變成家人的那件事》後，再次交出主役破億票房的好成績，而《96分鐘》更是女主角宋芸樺的第四部破億電影。宋芸樺現場被虧是「十億女星」，她也笑著喊話：「我上次回台灣破億，這次破兩億，我12月還會回台灣，到時候破三億好不好！」

▲《96分鐘》（左起）呂雪鳳、林柏宏、宋芸樺是一家人。（圖／記者黃克翔攝）

不過林柏宏本次未能獲得金馬影帝提名，不少影迷為他感到可惜，但他說：「我們電影有入圍五項技術獎，工作人員的辛苦付出也應該要看到。」林柏宏也笑說：「而且動作指導入圍，就有種我也入圍的感覺。」片中與他對打的蔡凡熙也認同：「這代表我們有執行好，如果我們沒有執行好，那就不會入圍了！」

▲《96分鐘》票房破2億，（左起）孔令元、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙現身謝票。（圖／記者黃克翔攝）

隨著票房、口碑熱度延燒，外界也關注續集計畫進展，導演洪子烜語帶保留地說：「我們確實有在討論幾個不同方向的劇本，希望延續這份感動，帶給觀眾更震撼、更有情感厚度的作品。」監製鄒介中則透露，《96分鐘》後續仍有多項海外洽談計畫正在進行：「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」