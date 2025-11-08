「你真的要謝幕嗎？」 顏正國恩師心痛　曝他癌末放棄治療：這是我最失望的時候

記者蕭采薇／台北報導

童星出身、浪子回頭再創破億票房的導演顏正國，上月7日不幸因罹癌辭逝後，8日於板橋殯儀館景福廳舉行告別式。獄中的書法老師周良敦，痛憶去年12月得知顏正國罹癌，卻見他放棄治療，周良敦心痛的說：「這是我對他最失望的時候。」

▲顏正國告別式現場以「人生殺青宴」為主題，現場以白色為主題。（圖／記者李毓康攝）

周良敦回憶，他在監獄教學29年，剛認識顏正國時，他書讀得不多，字認識的也不多，但意志力堅強，「我看著他以前不會寫字，不會讀書，沒有文化水準開始。我特別疼愛他，他在那麼多學生中特別突出。只要尊重他，他就努力給你看。」

周良敦說，後來顏正國改變了，「我告訴他，書法不只寫書法，是要改變人品，人品好，大家就會尊重你。相信今天來的每一位都感受到，來這裡都是有情有義的人，真的是他的好朋友。」

▲顏正國告別式現場以「人生殺青宴」為主題。（圖／記者李毓康攝）

周良敦也透露，去年12月顏正國做親口告訴他「我得了肺腺癌」，周良敦為此非常傷心，跟太太考慮過後，給了顏正國一些治療方法，但隔天顏正國將兩瓶「幹細胞」完璧歸趙，周良敦說：「我想說死馬當活馬醫，但結果他放棄自己了，這是我對他最失望的時候。我對他說，你真的要跟大家謝幕嗎？不試試看嗎？我又寄一瓶給他，但他真的不吃。」

▲李興文出席顏正國告別式。（圖／記者李毓康攝）

但儘管失望，但周良敦也說，顏正國教會大家一課，就是人要把握當下，也呼籲現場親友，「要把生命留下來，注意自己健康，對阿國才是一種懷念、有意義的事情。」

▲高捷出席顏正國告別式。（圖／記者李毓康攝）