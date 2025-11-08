朱延平VCR淚送顏正國「個性害他成功也害他坐牢」　恩師：難忘他的純真笑容

記者蕭采薇／台北報導

童星出身、浪子回頭再創破億票房的導演顏正國，上月7日不幸因罹癌辭逝後，8日於板橋殯儀館景福廳舉行告別式。國影中心董事長褚明仁在告別式上致詞，他感嘆道：「阿國面對所有的磨難，他沒有自暴自棄。我以電影圈的人，也感謝大家對阿國不離不棄。」

▲顏正國告別式現場以「人生殺青宴」為主題，現場以白色為主題。（圖／記者李毓康攝）

褚明仁說：「雖然阿國只有短短的人生，但他每一分一秒都過得精彩。就像他在監獄8年（應為11年）學書法，一筆一納都是人生的精華。」看著顏正國長大的導演朱延平，則透過VCR表示，顏正國很好強，「這個性讓他成功，卻也害他坐牢。」

▲顏正國告別式現場以「人生殺青宴」為主題。（圖／記者李毓康攝）

顏正國在獄中的書法老師周良敦，則回憶顏正國一開始連大字都不認識幾個，只會寫自己的名字「顏正國」三個字，且一開始給人的印象，就像電影中那樣，但到後來顏正國認真練字，修身養性，「他後來露出的純真笑容，讓我覺得自己真的有教化他了。」

▲朱延平以VCR緬懷的方式送別顏正國 。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

告別式現場以白色花海送別，現場工作人員超過百人，也都身著白色服飾，背後寫著「情義重天」、「堅持做對的事」緬懷這位永遠的大哥，連禮生們都穿上白色禮服。告別式現場選用顏正國頭戴鴨舌帽的照片，露出淡淡的微笑，一如顏正國這些年給人的親和印象。告別式以「顏正國殺青宴」為主題，告別這位影壇巨星。