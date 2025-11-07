李多慧來台2年「感性告白台灣」　深夜吐真心話：我會永遠愛你！

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，平時會透過社群記錄日常的她，今（7）日在Threads發文告白台灣。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧先是感嘆時間過得好快，並回憶起一年前在台灣的環島之旅。她表示，「在台灣的生活，感覺每一天都充滿挑戰。」接著她在文中細數，從2023年挑戰成為台灣啦啦隊員、2024年完成台灣環島之旅，到今年更跨界挑戰第一次電影演出後，讓她不禁開始對未來充滿了期待。

▲李多慧發文告白台灣。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧向所有粉絲，拋出了一個提問：「那明年，我又會迎來什麼樣的挑戰呢？」同時也表示，「如果有人能猜中我明年的挑戰，我一定會親自送禮物給他 …。」不過，李多慧也隨即俏皮地補充，其實就連她自己也還不知道明年的挑戰是什麼，但她已經開始期待了。最後，她在文末感性告白台灣：「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義，我會永遠愛你，台灣。」