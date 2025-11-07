顏正國肺腺癌病逝　李千娜「等不到他來看演唱會」成遺憾：我們這麼親

記者蔡琛儀／專訪

50歲男星、「好小子」顏正國上個月7日因肺腺癌病逝，讓不少友人相當不捨，告別式將在明（8日）於板橋殯儀館景福廳舉行。顏正國生前和黃尚禾、李千娜夫妻感情頗佳，顏正國過世後，黃尚禾、李千娜連續數日都到靈堂去幫忙，相當有情有義，李千娜近日受訪時坦言：「真的沒有想過，一個生病，生命就沒了，我們很常聚會，我們這麼親，到現在還是覺得不敢相信。」

▲▼李千娜和老公黃尚禾因拍攝顏正國執導的《少年吔》結緣。（圖／資料照／記者黃克翔攝、記者林敬旻攝）

李千娜說，剛開始得知噩耗，大家都是一團亂，「心情已經有比當下好一點，有把一件事一件事處理完，慢慢完成，從一開始混亂，後來開始有秩序。」一度講到哽咽。她和顏正國因拍攝《少年吔》認識，更因此遇見牽手一輩子的伴侶黃尚禾。

但對於顏正國一直被說是兩人媒人，李千娜坦言當時在拍攝現場，顏正國並沒有很積極要把兩人撮合送作堆，因此得知兩人假戲真做，顏正國還嚇了一大跳，「但我覺得，我們的緣分是祂給我們的，我跟尚禾後來在聊天，我們情緒都很不好，但哭一哭也會想說，真的蠻謝謝國哥，因為祂讓我們認識。」

▲李千娜說，顏正國和她就像一家人一樣。（圖／記者林敬旻攝）

在顏正國抗癌期間，夫妻倆也會和對方碰面，「祂都很好，一直對抗病魔，給人感覺狀況都是好的。」李千娜上個月參演舞台劇，以及將在12月6日於台北國際會議中心舉辦出道18年來，第一場大型售票演唱會「入戲」的事情，都有讓顏正國知道，當時還有邀約對方來看，沒想到顏正國等不到舞台劇、演唱會開演，成了這一生最深的遺憾。

她感念顏正國一直把自己當成親妹妹看待，「我覺得我們很像一家人，祂把我當成親妹妹一樣那麼疼我，即便我發生什麼事情祂都會跳出來。」世事無常也讓李千娜更加珍惜與自己家人的相處，「你就會想要把握當下，不要讓自己留遺憾。」