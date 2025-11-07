黃國倫寇乃馨兩億豪宅落成　地方大自爆「上廁所要走一陣子」

記者葉文正／台北報導

黃國倫今天與愛妻寇乃馨與好友黃小柔，今日出席「SUNDAY HOME」記者會，黃國倫透露最近南港新居剛剛落成，是兩戶打通，裝潢兩年，市值約兩億多元，未來跟寇乃馨生活採「各自統治」模式，風格不同，但新居主臥讓黃國倫崩潰，原因也曝光。

▲黃國倫(左起)寇乃馨與黃小柔今日出席活動。（圖／記者葉文正攝）

近一個月，黃國倫與寇乃馨到美國參加14場福音音樂演唱會，還去迪士尼玩了三小時，花一萬元購票，進去只看了煙火跟4D電影而已，時間到還被警衛趕走，因為他們不想走。

▲黃小柔最近發行新書。（圖／記者葉文正攝）

而黃國倫與寇乃馨也提到，新家剛剛裝潢好，是位於南港的豪宅，兩戶打通約160坪，市價超過兩億元，目前居住的家，因為到處都是堆著東西，所以真的只有床是兩人可以相處的地方。

他們也提到，因為新家分為兩區，一區是寇乃馨的玩具收藏，一區是黃國倫的吉他博物館，雖然住在一起，但管理區域不相統屬。黃國倫笑說：「裝潢好了之後，我才發現主臥全部是粉色系，我崩潰，我不能睡在粉色的屋子裡，後來想到老婆也辛苦了一輩子，她值得去裝潢一個她想要的主臥室。」

而因為寇乃馨有自己的潔癖，所以主臥的廁所黃國倫不能上，他也自況：「我晚上上廁所，就要自己走出去，上外面的洗手間，但是有點距離所以要走一會。」而兩人也透露房子裝潢兩年，預計農曆年前進住。