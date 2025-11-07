不是李榮浩！　楊丞琳悄會日本大咖男神「他專程來台」親密照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

楊丞琳推出新專輯《有且》，新歌〈免疫體〉MV請來17年前曾合作過《不良笑花》，最近剛宣布與結婚13年印尼妻子離婚的日本男神藤岡靛合演，讓「蔣小花」、「賈思樂」17年後再續前緣，不過楊丞琳也在IG上發文說：「這次我們不是蔣小花、賈思樂，那是什麼呢？」

▲楊丞琳睽違17年合作藤岡靛。（圖／索尼提供）

兩人這次化身被迫進行「情緒清除實驗」的前戀人。故事發生在一個冷白的實驗室中，他們試圖透過科學手段切斷回憶，卻在玻璃的另一端被彼此重新喚醒，「其實這個概念是我自己提的」，楊丞琳分享，「因為歌詞用了很多病理學的比喻，我第一時間就想到實驗室的畫面。」

當藤岡靛特地從東京飛來臺北拍攝，鏡頭中兩人隔著玻璃、幾乎全靠眼神傳達情緒。「我們從頭到尾都沒有對白，但那種隔著玻璃還彼此感受到的連接，非常強烈。」面對老搭檔，她感性地說：「看到他會有一種像是回到自己二十幾歲的那種感覺。」楊丞琳表示：「整支MV從頭到尾我們都是隔著玻璃，但十幾年沒見又很想聊天，每次喊卡之後大聊天後，導演都要把我們叫回去自己的房間，繼續隔著玻璃對戲。」

▲▼楊丞琳、藤岡靛〈免疫體〉。（圖／索尼提供）

〈免疫體〉由陳建騏製作、呂聖斐編曲，兩位與楊丞琳長期合作的音樂夥伴，再次為她構築出熟悉又細膩的聲線空間。楊丞琳形容：「這首歌是整張專輯裡最像我唱腔的一首，沒有特別去設計或調整，就是最直覺的自己。」〈免疫體〉不僅是一首歌，更像是楊丞琳對過去五年心境的總結。