Sandra懷孕初期大血崩　「哭喊寶寶被沖掉了」結局超反轉

主持人Sandra（徐有潔，藝名小斯）2022年結婚，並於去年補辦婚禮，今年7月驚喜宣布懷孕的消息。目前懷孕已邁入30週的她，今（6）日在社群發布長文，除了分享準媽媽的甜蜜負荷，更自爆在懷孕初期，曾歷經一場「大血崩」的驚魂記。

Sandra透露，就在今年的5月20日，白天剛聽完寶寶心跳的當晚凌晨，她忽然感受到有熱熱的液體沿著大腿流下，接著「一大塊一大塊血塊就開始往下掉。」正當她坐上馬桶，準備依照衛教指示檢查血塊時，家中的智能馬桶就自動沖水了。這也讓她當場情緒崩潰，對著老公嚎啕大哭：「我的寶寶被沖掉了！！」

在歷經沖水馬桶事件後，夫妻倆隔天一早便趕緊回診。Sandra形容，當時就連醫師也顯得有些緊張，直到超音波照到，寶寶心跳還是很強勁時，診間的所有人才終於鬆了一口氣，而當時她臉上的口罩，更是被流下來的眼淚浸濕了大半。如今雖已過了三個月穩定期，但Sandra也坦言，面對未知心中仍充滿恐懼，時常會自我懷疑：「我〜會是個好媽媽嗎？」