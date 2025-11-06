ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳熙鋒1歲兒「燒到40度痙攣」進ICU！　他嚇壞：不敢想沒住院後果

記者蔡宜芳／綜合報導

52歲男星陳熙鋒在2020年結婚，與老婆Karen育有一女一子。他6日透露1歲半的兒子龍龍生了場大病，整整住院住了12天，中間甚至一度轉進兒童加護病房，讓他和妻子都相當擔憂，他也借此經驗提醒家長們一定要注意孩子的狀況。

▲▼陳熙鋒1歲兒「燒到40度痙攣」進ICU：不敢想沒住院後果。（圖／翻攝自Facebook／陳熙鋒 Sean）

▲陳熙鋒的兒子住院住了12天。（圖／翻攝自Facebook／陳熙鋒 Sean）

陳熙鋒轉述妻子的文字透露，龍龍在10月20日出現感冒與低燒症狀，經兩次就醫都沒有好轉，因此在23日帶到醫院急診檢查，確診同時感染腺病毒與RSV（呼吸道融合病毒）。雖然小孩還很有活力，但夫妻倆最終選擇留院觀察。

沒想到才隔一天，龍龍的情況急轉直下，「10月25日開始高燒近39度，隔天甚至飆到40度誘發熱痙攣，全身抽搐、眼神上吊、嘴唇全白。」所幸發作當下人就在醫院，有醫護團隊可以立刻協助處理。隨後，醫生發現龍龍的肺炎鏈球菌指數偏高，緊急將龍龍轉入加護病房治療四天，直到10月30日才回到一般病房，11月3日順利出院。

▲▼陳熙鋒1歲兒「燒到40度痙攣」進ICU：不敢想沒住院後果。（圖／翻攝自Facebook／陳熙鋒 Sean）

▲▼陳熙鋒的兒子一度住進加護病房。（圖／翻攝自Facebook／陳熙鋒 Sean）

▲▼陳熙鋒1歲兒「燒到40度痙攣」進ICU：不敢想沒住院後果。（圖／翻攝自Facebook／陳熙鋒 Sean）

Karen提醒家長們說：「腺病毒俗稱『燒久姬』，會連燒4至7天；五歲以下幼童高燒容易誘發熱痙攣；RSV病程快，易引發肺炎。」感嘆孩子發病「真的一瞬間，不容輕忽」。而陳熙鋒也感謝醫護團隊與協助的親友，慶幸當初決定住院是正確選擇，直說：「完全不敢想像如果沒住院會有什麼後果。」

【陳熙鋒全文】

讓我來跟大家說說兒子經歷了什麼
先跟大家說謝謝關心….
兒子現在都康復了，一切無礙喔
以下為陳太太撰文分享，文長

上上週10/20兒子出現感冒症狀並且低燒，看了醫生後沒有好轉，10/23我們又看了第二次醫生，診所快篩不是流感我們拿藥後就回家了。

回家後兒子開始發燒約38度多，因為連假將近我們也有南下行程，我覺得還是去大醫院看一下比較放心，去馬偕兒童醫院急診快篩後確診腺病毒+RSV（呼吸道融綜合症/細支氣管炎）
沒錯，一次兩隻病毒????
但因兒子活力十足，食慾也很好，醫生說他介於住院跟回家的邊緣，我們可以自行決定是否住院。和爸爸討論後，覺得還是住院比較放心，最後我們確定留院。

10/24兒子還是很皮爬上爬下的，晚上開始鼻涕咳嗽加劇，呼吸比較喘，輕微胸凹，醫生開氧氣帳及氣管擴張劑給他。

10/25 開始高燒近39度，活動力減弱，持續咳嗽鼻涕，食慾不佳。後來開始燒燒退退反覆高燒，當晚耳溫槍量測39度多度

10/26 因高燒40度誘發熱痙攣發作；全身抽蓄，四肢抽筋僵硬，眼神上吊，嘴唇全白，雖然已經看過無數影片分享，實際遇到還是很嚇人。好險是發生當下在醫院，有醫護團隊的專業協助

10/27 燒燒退退活力不佳。醫生查房發現兒子依然很喘，呼吸不順。抽血後發現肺炎鏈球菌超高。醫生覺得需要給他上高階呼吸器以及類固醇抗生素同步治療。兒子轉入兒童加護病房，住了四天

10/30 轉出一般病房.. 11/3出院
RSV+腺病毒+肺炎鏈球菌
總共住了12天…
雙手插滿針孔，哭到喉嚨都啞了..
但好險最終都沒事了

經歷這一次 幾件事想要提醒大家注意..
1）腺病毒俗稱燒久姬，會連續高燒4-7天
2）5歲以下幼童高燒容易誘發熱痙攣
3）熱痙攣體質要注意體溫 (37.5以上)
4）RSV病程快，易引發細支氣管炎/肺炎
5）RSV跟腺病毒都沒有特效藥，僅能症狀治療
6）小孩發病真的一瞬間，不容輕忽
兒子入院第一天還在爬點滴架跟床，隔天就癱軟無力了

謝謝台北馬偕兒童醫院全體醫護團隊
謝謝林醫師 謝謝紀醫師
從急診到加護到一般病房的每一位
謝謝你們專業悉心的照顧
完全不敢想像當初如果我們沒有住院會有什麼後果

謝謝家儀協助幫忙協調
謝謝小萱一家幫忙照顧樂樂讓我能抽身去醫院

兒子現在一切都好，又開始爬上爬下了呢

陳熙鋒

