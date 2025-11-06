邱鋒澤嗨迎37歲！　突宣佈「雙喜臨門」粉暴動了

▲ 邱鋒澤雙喜臨門。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，不僅推出新專輯《Lines》，更同步宣告將在11月22日起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會，當作送給自己的生日禮物，他笑說：「這次是用音樂慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」

▲▼ 邱鋒澤宣布巡演開跑。（圖／原音娛樂提供）



談到邁入37歲的新目標，他表示希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人。」至於這次的MINI TOUR有沒有特別準備驚喜彩蛋？他神秘笑回：「來了就會知道，這次準備了很多用心的小細節，現場一定會有意想不到的驚喜！」

而在〈無心街〉MV中，邱鋒澤化身為「無心頹廢男」，詮釋陷入迷惘與掙扎的低谷，MV故事大家為搶頭香而奔跑的意象，他在MV中也有狂奔片段，來回衝刺百米近百回、汗如雨下，宛如真實體驗人生中「越跑越懂方向」的歷程，讓他苦笑說：「為了趕上從嘉義回台北的高鐵，連收工都在跑步！還好平常有在做跑步訓練。」

趁著新專輯上架前夕，邱鋒澤特別邀請近100位歌迷來參加浪漫的專輯試聽會，邱鋒澤侃侃而談整張新專輯的想法和製作過程，還化身為舞蹈老師教歌迷跳新歌《BE ALIVE》的舞步，甚至大放送讓歌迷聽《無心街》未刪減版。

當中包含最初有bridge的版本，歌迷們聽完感嘆「很好聽！刪掉有點可惜！」邱鋒澤笑答：「不可惜，我在考慮安排在演唱會的現場版本中，當成驚喜獻給大家！」試聽會尾末邱鋒澤還開放歌迷採訪自己，結束前也不忘讓歌迷點歌，獻唱新專輯的壓軸歌曲，當作獻給歌迷的禮物。

