八點檔女星記者會當場二度淚崩！　「95歲外公離世」哭到講不出話

公視人生劇展《可以不要再想念我了》，今（6）日舉辦媒體茶敘，製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉聯袂出席，分享這部從靈魂角度探索「思念」與「放手」的溫馨劇作創作點滴。

廖苡喬在《可以不要再想念我了》中飾演過世的憶潔，始終放不下對丈夫牽掛，她透露自己在去年10月開始讀這個劇本，過去她很難面對親人離世的悲痛，甚至不願在喪禮上瞻仰遺容，慢慢地透過劇本轉換了自己的心態，在今年1月經歷外公過世，她才鼓起勇氣見摯愛最後一面。

談到離世的外公，廖苡喬在見對方最後一面的時候，有覺得「他看起來像放下一切」，也因為拍了這部戲「突然覺得離別沒有那麼可怕」，講到激動之處，她忍不住在採訪現場淚崩，哭到講不出話，但仍感性地說道「雖然他離開了，但還是有被愛著的感覺」。

隨後，廖苡喬收起悲傷，大方聊到過世外公，直言對方很酷，到了70歲還會去參加越野吉普車比賽，甚至去游泳池打工，後來外公生病，但有一次她與對方一起打麻將，成為難忘的回憶。而外公在95歲時因病過世，當下廖苡喬在工作中收到消息，家人不敢第一時間就告訴她，想起這一段回憶她二度淚崩說道「還好有找一些事跟他做，沒有那麼多遺憾」。

公視人生劇展2025年將由新作《可以不要再想念我了》領頭陣，11月9日起，每週日晚間10時，公視頻道播出，並同步上架公視+平台。該片以奇幻與溫柔筆觸，描繪妻子憶潔離世後徘徊人間，放不下對丈夫仲南的牽掛，直到單親媽媽安琪為他的心注入溫度，一場意外讓仲南在夢中與憶潔重逢，他們終於明白：真正的愛，是願意成全彼此，走向新的開始。





