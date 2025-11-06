唐嫣陸劇遭央視撤檔！編劇爆「襲警3醜聞」播出喊卡…2台星受牽連

記者陳芊秀／綜合報導

又有陸劇被傳撤檔！由唐嫣、趙又廷主演的時裝劇《愛情沒有神話》原本傳出將於本月7日在央視播出，不料自3日開始傳出被電視台安排其他劇集播出。陸網推測撤檔原因，疑似與本劇編劇秦雯日前被爆壓榨助理編劇、錄音檔吐槽多位明星的負面風波有關，參與該劇的台灣演員除了趙又廷，還有演出《難哄》在當地知名度上升的陳昊森。

▲唐嫣、趙又廷新劇傳出遭央視撤檔，劇集原名《獨身女人》。（圖／翻攝自微博）

▲唐嫣、趙又廷新劇播出前改名《愛情沒有神話》。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，《愛情沒有神話》改編自知名作家亦舒的小說《獨身女人》，描述經濟獨立的單身男女，在事業交鋒與感情羈絆的故事。該劇原本排檔央視8台黃金時段播出，同步串流平台「騰訊」，製作公司是業界聞名的新麗電視，接著9日將在上海舉行線下追劇團（指實體宣傳活動）。不料央視排播節目單自3日就消失，改由童瑤、蔣欣主演的家庭劇《四喜》緊急接檔，官方微博自10月30日後就沒有更新。

▲唐嫣、趙又廷新劇傳出被央視撤檔。（圖／翻攝自百度百科）

陸網推測撤檔原因與編劇秦雯有關。秦雯代表作品包括《辣媽正傳》《我的前半生》及《繁花》，然而，近期因《繁花》幕後工作人員古二爆料錄音，陷入槍手代寫爭議，甚至錄音檔出現她向香港名導王家衛提及「襲警」事件，音檔涉及私下批評多位明星的言論以及劇集內幕，但相關內容現在已經看不到。其中自爆襲警，打電話找人幫忙「撈出」，等於自爆私下走特權，引發陸網批評。

▲名編劇秦雯被助理古二爆料錄音檔。（圖／翻攝自微博）

據陸網多位娛樂博主聲稱，《愛情沒有神話》是唐嫣憑《繁花》奪獎後首部主演戲劇，且劇集製作成本投入2億人民幣（約台幣8.6億元），宣發（行銷宣傳）投入2000萬人民幣（約台幣8600萬元）。如今卻被撤出排播，也令唐嫣的粉絲大呼失望。

▲娛樂博主發文聲稱，《愛情沒有神話》製作成本2億人民幣（約台幣8.6億元）、宣傳費投入2000萬人民幣（約台幣8600萬元）。（圖／翻攝自微博）

而趙又廷、陳昊森目前皆是大陸經紀公司「壹心娛樂」旗下藝人。趙又廷因演出《三生三世十里桃花》走紅，近年以演出陸劇、陸片為主，約2年會推出一部電視劇，過去參與演出婁燁執導電影《蘭心大劇院》，電影從2019年延檔至2021年上映，這次又遇到演出電視劇播出前遭撤。陳昊森近年陸續在陸劇露臉，上半年《難哄》為他在當地打開知名度，不料卻遇到《愛情沒有神話》被撤檔，少一部新劇曝光。

▲陳昊森在《愛情沒有神話》也有演出。（圖／翻攝自微博）

