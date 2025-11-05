ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃明志延扣7天變6天！關鍵原因曝
你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」
王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 范姜彥豐 王子 謝侑芯 圤智雨 佐佐木明希

陳衣宸背債兩千萬　為陪失智母帶去教唱歌

記者葉文正／台北報導

「樂天歌姬」陳衣宸等了3年終於出了新歌〈聖母媽祖〉，日前她特別上《超級冰冰Show》扮媽祖唱〈聖母媽祖〉。住在彰化的她家附近就有媽祖廟，任何喜怒哀樂都會跟媽祖說，就算被倒債2000多萬，也靠著開班教唱歌度過難關，不過教唱給她更大的成就感是能陪伴退休的長輩，「他們把我當女兒餵養，害我胖10公斤，是最甜蜜的負擔。」

▲陳衣宸(右)謝謝白冰冰的照顧。（圖／長興影視）

▲陳衣宸(右)謝謝白冰冰的照顧。（圖／長興影視）

陳衣宸從3歲開始聽音樂，緣起於有人欠他家錢，爸爸去討債卻只討回一組音響，第一首播的歌是〈媽媽請你也保重〉，但媽媽卻因要不回錢，邊洗衣服邊哭，不過這也開啟陳衣宸的歌唱人生，她第一首會唱的歌就是〈媽媽請你也保重〉，參加各地的歌唱比賽拿冠軍，賺回電冰箱、電風扇等家電用品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳衣宸(右)謝謝白冰冰的照顧。（圖／長興影視）

▲陳衣宸扮成媽祖。（圖／長興影視）

陳衣宸從大三開始就在家附近的社區大家當歌唱老師，一開始是為了賺零用錢，後來是為了陪伴失智的媽媽，歌唱老師變成了她的正職，「我媽媽失智已經19年了，一開始我會讓媽媽陪著我去教唱歌，減緩她失智的症狀。」因為女兒沒上電視是媽媽最大的遺憾，因此她上了三立《超級紅人榜》，一共征戰431天，「我的目標不是過關，只是想要留在節目中，讓媽媽可以在電視上看到我。媽媽會去菜市場叫大家看《超級紅人榜》，跟大家說我女兒在電視上比賽，她忘了自己叫什麼名字，只`知道自己是衣宸的媽媽。」現在陳媽媽已經完全忘了她，但只要一聽到她的歌聲，就會手舞足蹈。

陳衣宸跟媽祖很有緣，歌唱教室旁邊就是媽祖廟，3年前有師姐跟陳衣宸預言她會為神明唱歌，因此她遇到了〈聖母媽祖〉這首歌，但等了3年才找到從事建築業的金主，他聽了她的歌覺得可以撫慰人心，決定幫她出單曲，並花錢舉辦「聖母媽祖巡迴演唱會」。

第一站在彰化社頭的演出就找來白冰冰主持，跟神明特有緣的白冰冰也被她的歌聲感動，特別邀請她上《超級冰冰Show》扮媽祖唱歌，她說：「冰冰姐是一個非常善良熱心的長輩，她稱讚我歌唱的好，〈聖母媽祖〉讓她感動，也不斷提點我，觀眾緣很重要，人生有高人指點，真棒！。」陳衣宸下一場演唱會是11月15日在西螺的新天宮，她希望能繼續唱下去，讓台灣1047間的媽祖廟信眾都能聽到。

住在彰化的陳衣宸有事都會去拜媽祖，2011年她跟老公做生意被倒了2000多萬，她第一時間請示媽祖要如何把錢拿回來，「當時一個月要支出30萬，結果回來幾天後，我的工作就變多，時任北斗鎮長楊麗香知道我的狀況之後很幫忙。」她的歌唱班從8個班，開到15個班，讓她度過難關，讓她更感動的是「有兩個學生拿著存款簿印章，說我需要就先拿去用，他們都是拜媽祖的人。」

教唱成了陳衣宸主要收入，更大的成就感是可以陪伴很多退休的長輩，「我的學生有95歲的阿公，也有憂鬱患者，透過學習與音樂的陪伴，對他們的身心健康起了很大的作用。」她在彰化26個鄉鎮都有學生，「15個班等於星期一到星期五早、午、晚，全天都有課，學生怕我太累，會煮好料理給我吃，讓我整整胖了10公斤。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳衣宸

推薦閱讀

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

13小時前

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

15小時前

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

12小時前

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

21小時前

曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

10小時前

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！編輯紀錄全被截圖 網：漏掉3字沒改

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！編輯紀錄全被截圖 網：漏掉3字沒改

10小時前

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」　聲明遭網吐槽：人夫當然跳腳

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」　聲明遭網吐槽：人夫當然跳腳

23小時前

王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

13小時前

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

11/4 19:31

快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

9小時前

范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！被嗆：你不行啦 他當場變臉

范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！被嗆：你不行啦 他當場變臉

8小時前

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

11/4 17:46

熱門影音

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

《那張照片裡的我們》前導預告

《那張照片裡的我們》前導預告

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

看更多

【當膠囊旅館？】東京女子把置物櫃當旅館！　「抱玩偶熟睡」被警察叫醒

即時新聞

剛剛
剛剛
38分鐘前12

粿粿、范姜彥豐價值觀疑早分歧　「昔抱怨尪省錢過頭」片段被挖

45分鐘前22

瑀熙曬驗孕棒宣布懷二寶！　見2條線感動落淚：終於成功了

47分鐘前0

律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

1小時前1

許瑞奇挑戰變裝皇后問鼎金馬影帝！　改編真實故事⋯失智母誤認：我女兒

1小時前21

黃迪揚被問薛仕凌閃兵！ 　妙回「我有當兵」：第一支iPhone是當兵薪水買的

1小時前0

「全球巨星」陳孟賢玩遊戲「落漆」 一腳踢飛藍白拖笑果十足

1小時前0

陳衣宸背債兩千萬　為陪失智母帶去教唱歌

1小時前10

「港仔台爸」廣播金鐘獎得主　藝人張啟樂千金出生了！

1小時前0

《大濛》試片「千人手帕全哭濕」！　李烈為柯煒林一句「走囉」當場淚崩

1小時前44

大馬網紅發聲力挺黃明志　揭私下為人：希望真相水落石出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」
    13小時前7237
  2. 王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺
    15小時前2220
  3. 網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜
    12小時前3441
  4. 快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃
    21小時前5838
  5. 木村拓哉大女兒戀愛了！　男友身份超大咖
    10小時前20
  6. 王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！
    10小時前2618
  7. 王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽
    23小時前5078
  8. 王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
    13小時前3030
  9. 正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她
    11/4 19:313028
  10. 快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！　公開帥老公正面照
    9小時前2829
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合