陳衣宸背債兩千萬　為陪失智母帶去教唱歌

記者葉文正／台北報導

「樂天歌姬」陳衣宸等了3年終於出了新歌〈聖母媽祖〉，日前她特別上《超級冰冰Show》扮媽祖唱〈聖母媽祖〉。住在彰化的她家附近就有媽祖廟，任何喜怒哀樂都會跟媽祖說，就算被倒債2000多萬，也靠著開班教唱歌度過難關，不過教唱給她更大的成就感是能陪伴退休的長輩，「他們把我當女兒餵養，害我胖10公斤，是最甜蜜的負擔。」

▲陳衣宸(右)謝謝白冰冰的照顧。（圖／長興影視）

陳衣宸從3歲開始聽音樂，緣起於有人欠他家錢，爸爸去討債卻只討回一組音響，第一首播的歌是〈媽媽請你也保重〉，但媽媽卻因要不回錢，邊洗衣服邊哭，不過這也開啟陳衣宸的歌唱人生，她第一首會唱的歌就是〈媽媽請你也保重〉，參加各地的歌唱比賽拿冠軍，賺回電冰箱、電風扇等家電用品。

▲陳衣宸扮成媽祖。（圖／長興影視）

陳衣宸從大三開始就在家附近的社區大家當歌唱老師，一開始是為了賺零用錢，後來是為了陪伴失智的媽媽，歌唱老師變成了她的正職，「我媽媽失智已經19年了，一開始我會讓媽媽陪著我去教唱歌，減緩她失智的症狀。」因為女兒沒上電視是媽媽最大的遺憾，因此她上了三立《超級紅人榜》，一共征戰431天，「我的目標不是過關，只是想要留在節目中，讓媽媽可以在電視上看到我。媽媽會去菜市場叫大家看《超級紅人榜》，跟大家說我女兒在電視上比賽，她忘了自己叫什麼名字，只`知道自己是衣宸的媽媽。」現在陳媽媽已經完全忘了她，但只要一聽到她的歌聲，就會手舞足蹈。

陳衣宸跟媽祖很有緣，歌唱教室旁邊就是媽祖廟，3年前有師姐跟陳衣宸預言她會為神明唱歌，因此她遇到了〈聖母媽祖〉這首歌，但等了3年才找到從事建築業的金主，他聽了她的歌覺得可以撫慰人心，決定幫她出單曲，並花錢舉辦「聖母媽祖巡迴演唱會」。

第一站在彰化社頭的演出就找來白冰冰主持，跟神明特有緣的白冰冰也被她的歌聲感動，特別邀請她上《超級冰冰Show》扮媽祖唱歌，她說：「冰冰姐是一個非常善良熱心的長輩，她稱讚我歌唱的好，〈聖母媽祖〉讓她感動，也不斷提點我，觀眾緣很重要，人生有高人指點，真棒！。」陳衣宸下一場演唱會是11月15日在西螺的新天宮，她希望能繼續唱下去，讓台灣1047間的媽祖廟信眾都能聽到。

住在彰化的陳衣宸有事都會去拜媽祖，2011年她跟老公做生意被倒了2000多萬，她第一時間請示媽祖要如何把錢拿回來，「當時一個月要支出30萬，結果回來幾天後，我的工作就變多，時任北斗鎮長楊麗香知道我的狀況之後很幫忙。」她的歌唱班從8個班，開到15個班，讓她度過難關，讓她更感動的是「有兩個學生拿著存款簿印章，說我需要就先拿去用，他們都是拜媽祖的人。」

教唱成了陳衣宸主要收入，更大的成就感是可以陪伴很多退休的長輩，「我的學生有95歲的阿公，也有憂鬱患者，透過學習與音樂的陪伴，對他們的身心健康起了很大的作用。」她在彰化26個鄉鎮都有學生，「15個班等於星期一到星期五早、午、晚，全天都有課，學生怕我太累，會煮好料理給我吃，讓我整整胖了10公斤。」