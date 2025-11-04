《放飛旅行團》才剛上映　姜河那突自爆：不覺得可一輩子演戲

記者蔡琛儀／台北報導

韓喜劇片《放飛旅行團》即將在11月14日登台，首週末開出亮眼成績、連6天穩坐票房榜首，截至10月3日累積近39.4萬人次、票房突破36億韓圜。電影講述一群死黨從青春到30歲的友情故事，被讚「全程笑到不行」。主演之一的姜河那更因今年6部作品連發被封「最拼命演員」，卻語出驚人：「我沒打算一輩子演戲。」

▲姜河那自爆沒有想一輩子都演戲。（圖／采昌國際多媒體提供）

姜河那笑說：「作品什麼時候公開不是演員能決定的，只是今年剛好集中上映了很多部作品。大家問我都不休息嗎？但我其實拍得很悠閒。只是在這三、四年間拍的作品，全部都擠在今年上映，就覺得我好像一直在拍戲似的，但其實我現在手上沒有新作品了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露自己沒有打算一輩子演戲：「我沒有想過要演到什麼時候。當演員這份工作，是需要有人來找你才能做的。如果有一天沒人再找我，就表示我的價值結束了。那時候即使想演，也不能演。想到那時候會做什麼別的工作，但那不是悲觀的想法，我覺得做別的事情也會覺得有趣。」他並補充：「我相信我自己。不管做什麼工作，我都有信心能做得開心。我不會理所當然地認為可以一輩子演戲。不過，只要有人願意找我，我就會一直當演員。」

▲《放飛旅行團》劇情爆笑。（圖／采昌國際多媒體提供）

姜河那在《放飛旅行團》中與金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化等人攜手，拍攝氣氛猶如綜藝旅行。他笑說：「大家都笑到停不下來，真的像一群朋友一起出國拍節目。」台灣片商也推出「Threads揪好友北中南免費搶先看」活動，只要上傳旅遊合照與故事，就有機會免費觀影，詳情請見電影公司粉絲團與官方Threads。