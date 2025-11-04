王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐：錯就是錯

記者王靖淳／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰引發外界討論及關注。為此，王子今（4）日二度發出聲明道歉。

▲粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

王子在文中一開頭便寫下：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，接著坦承自己在女方婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，並再次向范姜彥豐與粿粿道歉。

王子在文中透露，自己從⼀開始到現在都是真⼼⾯對，早在事件曝光前，就已親⾃向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並多次商討賠償⾦額。他強調，自己沒有逃避協商，每次都是誠⼼誠意、毫無保留地全⼒配合溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時。」

▲王子發布道歉聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

然而，雙方在賠償金額上似乎未能達成共識。王子表示自己已提供過去為父親清償債務的相關證明，來證明這個金額對他來說是超出負荷的，他甚至還提出分期付款的請求，「但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。」

對於自己為何沒有在第一時間出面道歉，王子解釋是因為所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚至夾雜許多不實、荒謬的報導時，他真的不知該如何澄清。不過，他也強調，自己犯下的錯所要付出的代價是他應得的，所有的責難他不會逃避，也會與粿粿共同⾯對並積極解決。

【王子IG聲明稿】

對不起

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝

從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對

在此風波發⽣前協商會⾯的時候

我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額 ，

我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉

對不起

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為

對您造成了傷害 ， 我對您跟粿粿都非常的抱歉。

⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通 ，

非常對不起 ， 我這份道歉不夠即時

但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、 荒謬的報導跟網友

爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，

因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清 ⋯

到今天我決定無論如何，

最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉 。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，

因此我沒有逃避也不會逃避，

作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。

從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，

我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，

您跟立達老闆謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，

您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，

我也完整詳細的整理所有記錄，

並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，

我真的毫無保留，全⼒配合溝通

因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，

但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避

也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決

真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起

抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，

但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，

懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，

但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。

對於范姜彥豐先⽣與粿粿

我真的真的很抱歉

—邱勝翊