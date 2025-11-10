金馬預測王／投出你的神PICK　１００箱泡麵等你抽

活動小組／綜合報導

第62屆金馬獎即將於11月22日（六）在台北流行音樂中心盛大登場，華語影壇最耀眼的年度盛事即將到來！紅毯星光閃耀、影帝影后爭奪戰一觸即發，相信不少影迷早已準備好迎接這場金光閃閃的榮耀之夜。

無論你是要鎖定轉播，還是準備在線上熱血應援，ETtoday新聞雲都邀你一起加入【金馬預測王票選活動】！動動手指預測你心中的得獎名單，不僅能展現你的神準眼光，還有機會把「榮獲ITI國際認證的米其林泡麵 -味味一品 天香川味牛肉麵」整箱搬回家！星級美味備好備滿！

▲金馬預測王就是你！預測影帝、影后及最佳劇情片，只要動動手指、寒冷冬夜熱騰騰超美味的泡麵等你抽，總計100箱、天天參加、中獎機會大。（圖／活動小組提供）

今年入圍名單星光熠熠，每一位都是實力派！誰是你心中最看好的影帝、影后與最佳劇情片呢？快來投下你的神預測！

【金馬預測王】

登入/加入會員後即可參與投票，預測今年金馬獎最佳男主角/最佳女主角/最佳劇情片，投票完成即有抽獎資格。每人每天最少可投5票，天天投票、投越多抽獎的機會越多！

■活動期間：

即日起 ～ 11月22日 17:00 截止

■活動辦法：

▲天天登入並開啟新聞雲ＡＰＰ、於「活動」點選「金馬預測王」，進入投票頁面，每天五票、投出你預測的最佳男、女主角及最佳劇情片，完成預測正確越多、中獎機會越大。（圖／活動小組提供）

1️⃣ 登入會員

下載並登入 ETtoday 新聞雲 App會員。

2️⃣ 投下你的預測票

預測你認為將奪下金馬獎的最佳男主角、女主角及最佳劇情片得主。

★免費票：每人每日可獲得5張免費票，無法隔日累積使用，可重複投同個選項。

★加碼票：10枚東森幣可兌換1張投票券，想多投多中機會就靠這招！

※ 小訣竅提醒您：綁定東森購物帳號，每天使用ETtoday新聞雲App看新聞、完成app每日任務（詳會員中心） 都可以獲得東森幣；再用東森幣換取投票券，就可以多多投票啦！

3️⃣ 成功預測越多，中獎機率越高！

天天來預測，中獎機會天天加倍！

▲快來發揮神預測，100箱味味一品天香川味牛肉麵等你拿！擔心票不夠？還可以用東森幣加碼換票，午餐、消夜不用愁、馬上行動GOGOGO。（圖／活動小組提供）

■獎項說明：

總獎項共 100箱味味一品泡麵，共52名幸運得主！

首獎 味味一品 天香川味牛肉麵 8箱（價值5184元） 1名

貳獎 味味一品 天香川味牛肉麵 5箱（價值3240元） 4名

參獎 味味一品 天香川味牛肉麵 2箱（價值1290元） 25名

肆獎 味味一品 天香川味牛肉麵 1箱（價值648元） 22名

■抽獎公告：

將於 11月26日前 公布得獎名單。得獎名單公布將於 ETtoday 新聞雲 App金馬預測王之「得獎公告頁」。

活動小組將以 E-mail與簡訊 通知中獎者，請確認會員資料正確。得獎者需於收到通知後 5日內回覆並完成兌獎作業，逾期視同放棄。

⚠️注意事項

請確認會員登入資料的 E-mail 與手機號碼有效。若因資料錯誤導致通知無法送達，將視為放棄得獎資格。主辦單位保留活動變更與最終解釋權。（兌獎作業及領取方式，請詳見ＡＰＰ活動頁說明）

還在等什麼？快打開 ETtoday 新聞雲 App，預測你的金馬得主，不只看好戲，還能「吃」出滿滿好運！

●神預測王就是我>>>

●看金馬還能抽泡麵大獎>>>

●是我先看到的！影帝影后神預測>>>