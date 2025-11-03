任容萱「掰了5年名模男友」恢單　被問Selina懷孕：希望再一個外甥

記者黃庠棻／台北報導

女星任容萱與小5歲前凱渥模特兒林柏澍交往將近5年，對方融入她的生活圈，曾被捕捉一同出席聚會，感情已進入穩定期，但年初男方多次傳出有金錢糾紛，後續她出現都只有一人，沒有看到男友的身影。任容萱今（3）日出席活動也認了兩人已分手。

▲任容萱出席2025三立內容創新發布會。（圖／記者周宸亘攝）

任容萱今（3）日出席「2025三立內容創新發布會」，她的新戲《愛鄰洗衣店》是一部60集長劇，首度挑戰以台語演出反派，將在劇中與柯叔元、周幼婷、曹佑寧、禾羽等人一起合作，坦言台語是自己最大的困難，現在跟朋友都用台語聊天，希望友人能糾正她的「破台語」。

▲任容萱出席2025三立內容創新發布會。（圖／記者周宸亘攝）

由於Selina目前家庭生活美滿，任容萱也被問到是否要走入婚姻，直言「沒有計畫，目前沒有想要走入下一步的對象」，低調證實已與男友林柏澍分手，她坦言「對方也不是圈內人，所以不要太過討論」，直呼「一年發生很多事情，現在就是退回朋友關係」。

▲任容萱認了已恢單。（圖／記者周宸亘攝）

至於Selina日前慶生穿著白色洋裝，被發現肚子明顯隆起，疑似傳出好消息，任容萱聞言也透露「沒有啦，承您貴言，家人也希望再一個小外甥，我們姊妹關係很好，姊姊也希望小孩有手足，希望小孩有跟我們一樣的情感，目前不強求」。

▲Selina日前被粉絲發現疑似懷孕。（圖／翻攝任容萱IG）