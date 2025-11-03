謝瓊煖搭擋洪都拉斯演夫妻！　被突襲「冷笑話考驗」真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視年度旗艦八點檔大戲《豆腐媽媽》日前在林口總部盛大開鏡，主要演員謝瓊煖、洪都拉斯、陳仙梅、吳皓昇、藍葦華等實力派卡司全員到齊。該劇以「豆腐」象徵堅韌母愛與家族情感，備受期待。然而，在開鏡儀式結束後，民視節目《娛樂超skr》的獨家突擊，意外揭露了這部催淚大戲背後，演員們「反差萌」的爆笑面貌。

《娛樂超skr》在現場突襲洪都拉斯及謝瓊煖進行「跟豆腐相關的冷笑話大考驗」，讓平時在劇中深情、內斂的兩人措手不及，展現出影后級的機智應對。在戲中飾演夫妻的謝瓊煖與洪都拉斯互動備受矚目，謝瓊煖表示，這次能與洪都拉斯對戲感到非常期待，但也覺得「很安心」，因為「話都給他講」，巧妙點出洪都拉斯的幽默與控場能力，讓現場笑聲不斷。

以一身「肉壁裝」大方展現好身材的曾子益，自嘲說自己是「沒演技只好靠肉體」的類型，並透露為戲特地去健身。他在劇中飾演熱愛電競的角色，對於能與于浩威、首次合作的黃尚禾對戲，感到相當興奮。

黃尚禾則表示，與前輩耿豪哥對戲會感到緊張，但稱讚對方是位「很帥、看起來陽光，但又是一位超級溫暖的前輩」。他更突發奇想，用「豆腐」為自己的角色命名，他認為自己是「洋派一點的」，所以第一個想到的是「素漢堡」，意指外表第一時間不讓你看透裡面有什麼，吊足觀眾胃口。

這次新加入民視八點檔的吳鈴山也分享了劇組的溫情。他提到這是他第一次參與民視的戲劇演出，而吳皓昇第一時間得知後，立刻打電話並傳簡訊問候，讓他覺得「很溫暖、很溫馨」，也安心不少；吳皓昇則回應，兩人以前是好戰友，很開心能在這次合作中延續好情誼。

此外，以姣好身材亮相的蘇晏霈則透露，她這次的角色設定是「一出場就有女兒的媽媽」，並飾演「房仲冠軍」，無論是造型或劇情都有大突破，對她而言是相當大的挑戰。

