快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

▲謝侑芯猝逝，經紀人火大點名黃明志。（圖／翻攝IG／謝侑芯）



記者翁子涵／台北報導

有「護理師女神」之稱的台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁有E級驚人身材，不料上月22日卻傳出在馬來西馬拍攝期間因心臟病發意外猝死飯店浴缸，享年31歲，不料死因疑似不單純，今（2日）驚爆當天黃明志也在飯店房內涉毒被逮，不僅初步驗尿檢測，對4種毒品呈陽性反應，現場還被搜出壯陽藥，而黃明志也向警方供稱自己邀來謝侑芯合作拍片，在飯店房間討論了整晚，證實2人共度一夜，對此，謝侑芯經紀人稍早也沉痛聲明，火大點名黃明志：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。」

謝侑芯經紀人稍早發出沉痛聲明，他表示為釐清真相，不僅委託私人調查，更多次聯繫馬來西亞警方，然而得到的訊息卻始終矛盾不一，讓家屬及團隊陷入極度困惑與無助，更嚴肅質問黃明志：「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀人強調，謝侑芯生前從未接觸毒品，對其品格深信不疑，家屬仍深陷悲痛，暫無法回應，他以長期友人身分，有責任為謝侑芯尋求公道，要求真相與正義。

謝侑芯經紀人回應全文：

在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。

然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。

出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。

我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。

但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志 @namewee 在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。

你的言論與警方的正式報告完全對不上。

這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。

你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？

你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？

我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。

我對她的人格與品格深信不疑。

因此，我必須在此嚴正發問：

那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？

請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？

這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。

無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。

截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。

家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。

出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。

我在此鄭重呼籲：

我們要求真相，我們要求正義。

我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，

直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。

公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。

我們不會停止，直到真相大白