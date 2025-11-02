黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

▲黃明志爆出毒品驗出陽性。（圖／亞洲通文創提供）



記者翁子涵／台北報導

有「護理師女神」之稱的台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁有E級驚人身材，不料上月22日卻傳出在馬來西馬拍攝期間因心臟病發意外猝死飯店浴缸，享年31歲，不料死因疑似不單純，今（2日）驚爆當天黃明志也在飯店房內，身上還被搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭逮捕，黃明志稍早則發文否認吸毒，不過最新進展曝光，初步驗尿檢測，黃明志對4種毒品呈陽性反應，震驚外界。

▲謝侑芯飯店浴缸昏迷，黃明志也在場。（圖／翻攝自臉書）



據大馬當地媒體《光明日報》報導，警方表示黃明志遭逮捕時身穿白T、戴帽與眼鏡，準備離開吉隆坡一處五星級住所，因行為可疑遭值勤員警攔下，黃明志供稱，他與謝侑芯為拍攝影片共處一夜，期間女方進入浴室後久未現身，他查看後發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回，警方則在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。

金馬警區主任沙扎里助理總監證實此案，指出謝侑芯死因仍待化驗報告釐清，但黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，在上月24日遭起訴，當地警方懷疑謝侑芯生前曾吸毒，且疑與黃明志發生關係，研判死後遺體可能遭人移動至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清。

對此，黃明志全面否認所有指控，案件將於12月8日開庭，黃明志經紀人回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」