胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

記者葉文正／台北報導

胡宇威近期影視、主持作品都與食物有緣，他受邀擔任TVBS《女人我最大》官網11月封面人物，透露因不斷接觸相關題材，而動起鑽研廚藝的念頭，還分享從「酸、甜、苦、辣」描繪自己與親人間的關係。逗趣的是，提到老婆陳庭妮，他分別以辣和苦形容2人理想的相處模式，以及吵架時的滋味，希望夫妻之間有辣椒來刺激提味，吵架後能如同苦茶一般回甘。

▲ 胡宇威受邀擔任《女人我最大》官網11月封面人物。（圖／TVBS提供）



胡宇威聊起食物，話匣子就被打開，他從小就被教導不能浪費食物，珍惜食物的習慣延續到婚後，他和陳庭妮在家煮飯難免有剩，但吃不完就冰起來，隔天繼續吃，完全不浪費。他笑說自己去吃自助餐，總會先盤算「今天要吃幾盤」，拿多少、吃多少。對於食材的美醜與挑選，他也有自己的看法，他說：「我挑食材不看外表，有些長得醜的，味道反而最好。食物，我要的是味道，不是外貌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 胡宇威談婚姻像喝苦茶。（圖／TVBS提供）



胡宇威和陳庭妮結婚2年，對於相處起來最不能少的調味是什麼？出乎意料，他笑著回答：「辣椒！」他解釋，不一定是吵架，而是像雲霄飛車，上上下下的刺激感，「辣椒不是一道菜，卻不能少，生活平穩很好，但偶爾要有點刺激，才覺得有趣、有起伏、有娛樂性」。對他而言，「辣」不代表衝突，反倒是讓關係保鮮的方式。小倆口難免拌嘴，而他以「苦」來描述夫妻吵架的滋味。在他看來，夫妻吵架如喝苦茶，中段很苦、難受，但到了尾韻反而回甘，他說：「吵架不是壞事，只要懂得回到那杯茶的尾韻，就還能繼續喝下去。」



胡宇威以從小吃到大的外婆拿手菜「蕃茄炒蛋」來代表自己，他描述：「她會加一點米酒，味道裡有苦、有酸、有甜，也有鹹。」講完蕃茄炒蛋，他笑著又補充：「還有排骨酥！是奶奶做的，我對排骨酥完全沒辦法抗拒，一吃就停不下來。」2道家常菜，成為他成長的幸福記憶，他表示：「沒有那些味覺記憶，就沒現在的我，吃到這2道料理，會覺得很幸福，會不自覺笑出來。」