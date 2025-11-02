ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

記者葉文正／台北報導

胡宇威近期影視、主持作品都與食物有緣，他受邀擔任TVBS《女人我最大》官網11月封面人物，透露因不斷接觸相關題材，而動起鑽研廚藝的念頭，還分享從「酸、甜、苦、辣」描繪自己與親人間的關係。逗趣的是，提到老婆陳庭妮，他分別以辣和苦形容2人理想的相處模式，以及吵架時的滋味，希望夫妻之間有辣椒來刺激提味，吵架後能如同苦茶一般回甘。

▲ 胡宇威受邀擔任《女人我最大》官網11月封面人物。（圖／TVBS提供）

▲ 胡宇威受邀擔任《女人我最大》官網11月封面人物。（圖／TVBS提供）

胡宇威聊起食物，話匣子就被打開，他從小就被教導不能浪費食物，珍惜食物的習慣延續到婚後，他和陳庭妮在家煮飯難免有剩，但吃不完就冰起來，隔天繼續吃，完全不浪費。他笑說自己去吃自助餐，總會先盤算「今天要吃幾盤」，拿多少、吃多少。對於食材的美醜與挑選，他也有自己的看法，他說：「我挑食材不看外表，有些長得醜的，味道反而最好。食物，我要的是味道，不是外貌。」

▲ 胡宇威受邀擔任《女人我最大》官網11月封面人物。（圖／TVBS提供）

▲ 胡宇威談婚姻像喝苦茶。（圖／TVBS提供）

胡宇威和陳庭妮結婚2年，對於相處起來最不能少的調味是什麼？出乎意料，他笑著回答：「辣椒！」他解釋，不一定是吵架，而是像雲霄飛車，上上下下的刺激感，「辣椒不是一道菜，卻不能少，生活平穩很好，但偶爾要有點刺激，才覺得有趣、有起伏、有娛樂性」。對他而言，「辣」不代表衝突，反倒是讓關係保鮮的方式。小倆口難免拌嘴，而他以「苦」來描述夫妻吵架的滋味。在他看來，夫妻吵架如喝苦茶，中段很苦、難受，但到了尾韻反而回甘，他說：「吵架不是壞事，只要懂得回到那杯茶的尾韻，就還能繼續喝下去。」

胡宇威以從小吃到大的外婆拿手菜「蕃茄炒蛋」來代表自己，他描述：「她會加一點米酒，味道裡有苦、有酸、有甜，也有鹹。」講完蕃茄炒蛋，他笑著又補充：「還有排骨酥！是奶奶做的，我對排骨酥完全沒辦法抗拒，一吃就停不下來。」2道家常菜，成為他成長的幸福記憶，他表示：「沒有那些味覺記憶，就沒現在的我，吃到這2道料理，會覺得很幸福，會不自覺笑出來。」

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

剛剛
剛剛
5分鐘前720

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

12分鐘前0

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

42分鐘前100

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

42分鐘前0

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

50分鐘前0

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

1小時前20

30歲學霸男星實測「蔡依林9點半睡」成功了　親曝細節：一覺到天亮

1小時前1116

護理女神猝死大馬！　黃明志捲風波反揭「奪命關鍵內幕」

1小時前0

錄影現場遭「鵝」闖入！　胡瓜問「你最喜歡誰？」鵝竟回答了

2小時前1522

護理女神猝逝！黃明志在場被搜9藥丸...裝沒事12天遭罵爆

2小時前0

胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

