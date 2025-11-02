快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

記者陳芊秀／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志回應被報導與「護理師女神」謝侑芯同房，事後涉毒被逮捕，否認後繳保釋金獲釋。

黃明志透過社群平台發文澄清，強調「沒有吸毒、也沒有攜帶毒品」，並對不實報導表達強烈不滿。他指出，近日因事件延燒，收到許多關心訊息，因此選擇一次對外說明，盼外界耐心等待警方最終報告出爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著黃明志表示，近期僅因工作壓力較大而飲酒較多，並非如部分媒體所言涉及毒品。他強調，警方仍在調查中，正式報告預計還需兩到三個月才能完成。他也透露，過去之所以未立即回應，是因案情尚未明朗，不便對外發言，並指近來甚至遭遇勒索威脅，若對方持續挑釁，「我們隨時奉陪到底」。

此外，對於台灣網紅謝侑芯在馬來西亞不幸猝逝一事，黃明志表示深感遺憾與哀悼，並提到當時救護車到場延誤近一小時，質疑當地緊急救護系統的效率。他無奈表示：「真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還被罵。」語氣中流露出對事件的無力與憤慨。

【黃明志全文】



又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常 dulan。也收到了很多人的關心，所以我在這裡一次過統一回覆大家。

我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。

之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。這幾天我們也遭到了 blackmail 勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。

對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道 999 這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… knnbccb。