林真亦最後一本寫真上百粉絲力挺　從48公斤到54公斤秘訣曝

《角頭》女星林真亦今天舉行最新《亦如初見》的寫真簽書會，現場湧入上百位粉絲來找她簽名，不過林真亦表示，雖然這僅是第二本寫真，但未來即將「封奶」，不再拍攝寫真，而這次她遠赴泰國取景，笑說很難回本，好友熊熊也到場無酬為她站台，顯示兩人好交情。

▲林真亦(中)寫真書記者會，好友熊熊(右)來站台。（圖／記者莊喬迪攝）

林真亦笑說、拍第一本寫真書時是二十幾歲，才48公斤，現在三十幾歲是54公斤，身高170的她也認為：「我在第一本寫真時，有很多女粉來留言，因為想要變瘦，我本來樂於分享，久而久之發現會活得很不自由，被世人侷限，但現在已經沒有容貌焦慮，要活出自己。」

▲林真亦喜歡自己翹臀造型。（圖／翻攝臉書）

為了練出翹臀，林真亦坦承自己第一本寫真時練得很勤，「當時以肌肉為主，第二本有吃出脂肪，脂包肌的概念就會有臀肉，其實不用著重在到底要有多瘦，肌肉在前面，脂肪在後面，就會有臀部有肉的效果。」

▲林真亦說這次是最後一本寫真。（圖／記者莊喬迪攝）

至於為何這次花重本到泰國拍攝，她也透露：「特別是想說，我去泰國拍，是覺得太多人去日韓等，不過這樣的話回本有點難，但是為了自己作品，想要紀錄自己這一刻。但是覺得應該不會有下一本寫真，再出的話，我會覺得怪怪的，這次就是里程碑了，過了30歲心境轉變很大，只想把自己活得更好，想要活成自己理想中的樣子，不會再完美主義了。」

▲林真亦說未來仍有拍片工作。（圖／記者莊喬迪攝）

她也認為，大家覺得瘦才是漂亮，但我現在健康體態也很漂亮，這次還推出2026年掛曆，希望粉絲朋友可掛在牆上。這次去泰國拍攝，最喜歡的照片是顯露翹臀的照片，因為本來有練身體，結果越練越瘦，練不出來，「我為了想要拍古裝劇，去練了馬術，結果沒用到，反而在拍寫真時用到了。」

▲林真亦當年真的比較苗條。（圖／翻攝臉書）

最後她也表示，「我一直認真做好每件事，拍戲不用想太多，融入腳色即可，在自己的YT，我會玩比較瘋一點，寫真也會有文青風，都是我撇開工作後的不同面向。」也說未來有幾部戲準備拍攝，大家可以期待《角頭》影集的誕生。