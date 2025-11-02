ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 屠穎 吳青峰 楊丞琳 林俊傑 G-DRAGON 馮淬帆

林真亦最後一本寫真上百粉絲力挺　從48公斤到54公斤秘訣曝

記者葉文正／台北報導

《角頭》女星林真亦今天舉行最新《亦如初見》的寫真簽書會，現場湧入上百位粉絲來找她簽名，不過林真亦表示，雖然這僅是第二本寫真，但未來即將「封奶」，不再拍攝寫真，而這次她遠赴泰國取景，笑說很難回本，好友熊熊也到場無酬為她站台，顯示兩人好交情。

▲林真亦寫真書記者會。（圖／記者莊喬迪攝，翻攝臉書）

▲林真亦(中)寫真書記者會，好友熊熊(右)來站台。（圖／記者莊喬迪攝）

林真亦笑說、拍第一本寫真書時是二十幾歲，才48公斤，現在三十幾歲是54公斤，身高170的她也認為：「我在第一本寫真時，有很多女粉來留言，因為想要變瘦，我本來樂於分享，久而久之發現會活得很不自由，被世人侷限，但現在已經沒有容貌焦慮，要活出自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林真亦寫真書記者會。（圖／記者莊喬迪攝，翻攝臉書）

▲林真亦喜歡自己翹臀造型。（圖／翻攝臉書）

為了練出翹臀，林真亦坦承自己第一本寫真時練得很勤，「當時以肌肉為主，第二本有吃出脂肪，脂包肌的概念就會有臀肉，其實不用著重在到底要有多瘦，肌肉在前面，脂肪在後面，就會有臀部有肉的效果。」

▲林真亦寫真書記者會。（圖／記者莊喬迪攝，翻攝臉書）

▲林真亦說這次是最後一本寫真。（圖／記者莊喬迪攝）

至於為何這次花重本到泰國拍攝，她也透露：「特別是想說，我去泰國拍，是覺得太多人去日韓等，不過這樣的話回本有點難，但是為了自己作品，想要紀錄自己這一刻。但是覺得應該不會有下一本寫真，再出的話，我會覺得怪怪的，這次就是里程碑了，過了30歲心境轉變很大，只想把自己活得更好，想要活成自己理想中的樣子，不會再完美主義了。」

▲林真亦寫真書記者會。（圖／記者莊喬迪攝，翻攝臉書）

▲林真亦說未來仍有拍片工作。（圖／記者莊喬迪攝）

她也認為，大家覺得瘦才是漂亮，但我現在健康體態也很漂亮，這次還推出2026年掛曆，希望粉絲朋友可掛在牆上。這次去泰國拍攝，最喜歡的照片是顯露翹臀的照片，因為本來有練身體，結果越練越瘦，練不出來，「我為了想要拍古裝劇，去練了馬術，結果沒用到，反而在拍寫真時用到了。」

▲林真亦寫真書記者會。（圖／記者莊喬迪攝，翻攝臉書）

▲林真亦當年真的比較苗條。（圖／翻攝臉書）

最後她也表示，「我一直認真做好每件事，拍戲不用想太多，融入腳色即可，在自己的YT，我會玩比較瘋一點，寫真也會有文青風，都是我撇開工作後的不同面向。」也說未來有幾部戲準備拍攝，大家可以期待《角頭》影集的誕生。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林真亦

推薦閱讀

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

3小時前

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

6小時前

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

2小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

4小時前

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

7小時前

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

5小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

23小時前

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

19小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

20小時前

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

8小時前

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

2小時前

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

19小時前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」
向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

看更多

【爆炸瞬間】乘客行動電源突起火！ 澎湖交通船險變火燒船

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前720

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

11分鐘前0

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

41分鐘前100

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

41分鐘前0

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

49分鐘前0

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

1小時前20

30歲學霸男星實測「蔡依林9點半睡」成功了　親曝細節：一覺到天亮

1小時前1116

護理女神猝死大馬！　黃明志捲風波反揭「奪命關鍵內幕」

1小時前0

錄影現場遭「鵝」闖入！　胡瓜問「你最喜歡誰？」鵝竟回答了

1小時前1522

護理女神猝逝！黃明志在場被搜9藥丸...裝沒事12天遭罵爆

2小時前0

胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮
    3小時前6660
  2. 鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！
    6小時前1617
  3. 「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治
    2小時前4039
  4. 「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我
    4小時前346
  5. 王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」
    7小時前3237
  6. 范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光
    5小時前2623
  7. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    23小時前70105
  8. 粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！
    19小時前90160
  9. 錦雯清唱6個字遭索取版權費　李竺芯首露面回應
    20小時前4
  10. 上原亞衣大爆拍AV秘辛　引退前才覺得「下半身痛」
    8小時前2011
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合