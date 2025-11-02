「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

記者陳芊秀／綜合報導

31歲網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝。當地媒體爆出她在飯店浴缸昏迷，同在房內的大馬歌手黃明志為其施以CPR（心肺復甦術）但急救無效。

▲謝侑芯飯店浴缸昏迷，黃明志CPR急救。（圖／翻攝自臉書）

據《中國報》報導，馬來西亞金馬警區主任沙扎里助理總監向媒體指出，警方接獲通報到場後，發現31歲台灣籍女子倒臥在飯店浴缸內，身上覆蓋著一條白色毛巾，現場還有大馬歌手黃明志。根據警方初步調查，女子遺體上未發現任何外傷，也未在現場查獲可疑物品，遺體隨後送往吉隆坡中央醫院進行解剖，暫以猝死方向偵辦。而該名女子正是謝侑芯。

黃明志向警方供稱，事前該女子進入浴室洗澡，但之後浴室內異常安靜，未再聽見水聲，他進入查看時發現女子昏迷倒在浴缸中，立刻施行CPR，但女子當時呼吸困難，最終仍宣告不治。

調查顯示，謝侑芯於10月20日下午1時30分從吉隆坡國際機場第一航廈（KLIA1）入境馬來西亞。而她經紀人Chris透露，家人認為謝侑芯平時身體健康，對於院方調查死因是心臟病發作感到難以接受。

同時報導指出，黃明志身上查獲9粒疑似毒品藍色藥丸，因此被當場逮捕，但本人否認持毒和濫用毒品的指控，隨後繳付保釋金獲釋。

