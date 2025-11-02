家的意義是什麼？10歲新住民男童回答…全場感動點頭　導演入籍台灣

記者黃庠棻／台北報導

中部地區唯一的小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」聚焦第10屆臺中國際女性影展，今年主題以「破風景」回應這個瞬息萬變的世界，全數場次均免費以犒賞廣大影迷大眾。此外，中山73更祭出親情牌，將與院線同步上映兩部親情為主軸的首輪藝術電影，包括改編自法國雙胞胎天才鋼琴家「普蕾奈姊妹」的真實美妙人生故事《天才琴手》，以及溫馨感人的紀錄片《新來的小朋友》。

▲《天才琴手》。（圖／海鵬影業提供）

《新來的小朋友》透過一位10歲的印尼裔臺灣男孩陳約翰（Zane）的生活點滴，溫柔訴說關於家、文化和歸屬的深刻議題，真誠、溫暖並具啟發性，是「中山73」本月嚴選推薦。

台中市新住民人口數今年突破6萬5千人，成為台灣最友善宜居的都市之一，為了讓更多觀眾貼近本片，台中市影視發展基金會將於11/08（六）邀請《新來的小朋友》導演陳聖元（Martin Rustandi）舉辦講座「家在影像裡：我的臺灣故事」，分享他從印尼到入籍中華民國的有趣觀察。

▲《新來的小朋友》由陳聖元執導。（圖／海鵬影業提供）

陳聖元導演曾以紀錄電影《逆者》，勇奪「CNEX華人紀錄片提案會」最佳提案獎等三項大獎。他的作品多關注移民、身份認同與文化融合等議題，並以細膩視角呈現人物的情感與掙扎，具有強烈的人文關懷。

▲《新來的小朋友》由陳聖元執導。（圖／海鵬影業提供）

《新來的小朋友》是他的第二部記錄電影，獲選今年桃園電影節、文化部世界民族電影節觀摩放映，除促進不同族群間的相互了解，片中男孩陳約翰對「家」的註解「有爸媽的地方就是家」，更是讓觀眾看得點頭如搗蒜。





▲《新來的小朋友》由陳聖元執導。（圖／海鵬影業提供）

「中山73」11月份的「首輪藝術電影」單元將選映法國親情電影《天才琴手》。描述一對雙胞胎天才鋼琴家的深情故事。除由法國父子檔名導菲迪里克波提、瓦倫汀波提聯手執導，更邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎、新銳女星梅蘭妮侯貝爾飾演姊妹；以及喜劇票房男星馮克杜柏斯克、凱薩獎影后伊莎貝卡蕾飾演「爸媽」。

▲《天才琴手》。（圖／海鵬影業提供）

四位「家人」聯手將這個動人心弦、激勵人心的生命旅程詮釋得絲絲入扣，親情濃郁破表，連法國媒體都盛讚「真實情感引人共鳴」。片中多場精采演奏戲，更跨洲撼動日本音樂界，除搏得歌姬一青窈、三倉茉奈的一致讚賞，連東京交響樂團常任指揮佐佐木新平都很買單，極力盛讚該片是部「值得觀賞及聆聽的電影」。

▲《豬排特務》。（圖／海鵬影業提供）

「中山73」最受觀眾喜愛的「WOW！動畫」單元，11月份將選映兩部改編自繪本、風格迥異的動畫片，《豬排特務》與《再見機器人》。前者改編自普立茲獎得主、美國漫畫家貝克萊布瑞瑟的原創繪本，瘋狂超現實風格受到跨世代的喜愛，片中主角的成長旅程，更讓美媒掛保證「孩子和爸媽都會愛」。

▲《再見機器人》。（圖／海鵬影業提供）

後者則改編自美國圖像作家莎拉華倫的同名漫畫，講述1980年代紐約市曼哈頓，一隻狗和一個機器人之間形影不離的友誼，橫掃全球包括法國安錫動畫國際影展最佳影片等27項大獎。隨著秋意漸濃，「中山73影視藝文空間」持續推出精采多元的節目內容，期望觀眾在光影之間，感受滿滿的故事力量與心靈共鳴。