ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿家人怒控范姜「愛計較」
「海鷗」颱風生成！
搭捷運「巧遇3潮男」竟是大咖天團
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 屠穎 吳青峰 楊丞琳 林俊傑 G-DRAGON 馮淬帆

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界傳奇女優上原亞衣自2019年宣布引退，至今已經9年。她過去拍攝超過1000部作品，近日接受長篇專訪，罕見吐露自己在引退前一個月心情開始轉變，直白道出：「拍攝中開始覺得痛。」

▲▼上原亞衣罕吐拍攝AV秘辛。（圖／翻攝自X）

▲上原亞衣罕吐拍攝AV秘辛。（圖／翻攝自X）

上原亞衣接受《集英社》專訪，回顧拍攝AV的全盛期的各種秘辛！她表示現役時期最忙的時候，一個月有25天在拍片，還要兼顧寫真拍攝和活動，有時一個月只休假1天。她為了保持精神拍攝，一天喝4罐提神飲料，30分鐘休息時間拿來睡覺，但體力還是到極限。她回憶道：「扁桃腺腫起來、高燒不退的情況發生過好幾次。從拍攝現場被送去醫院，住院一天打點滴，隔天又直接去另一個片場拍攝。」當時她年紀大約20多歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而上原亞衣認為太忙也有好處。由於她18歲就出道拍AV，不碰酒、不玩樂，工作沒有休息，相較於其他人成為與單一片商簽專屬合約的「單體女優」，休息時間較多，但說不定拿到大筆酬勞就開始亂花，她則是不斷拍片，「沒有休息地工作，所以錢一直在累積。這方面倒是覺得挺不錯的。」

上原亞衣決定引退後，身體也開始感覺到異樣。她罕見吐露：「現在才能說得出口，在現役時期，不管拍攝工作再怎麼激烈繁重，下半身都完全不會痛。可是自從決定引退的前一個月開始，拍攝中就會開始覺得痛。引退作的拍攝時，也因為太痛了而多次中斷。我那時就覺得，啊——心情已經先回到『普通女孩』的狀態了呢……。」

▲▼上原亞衣罕吐拍攝AV秘辛。（圖／翻攝自X）

▲上原亞衣透露引退前才開始感覺到痛。（圖／翻攝自X）

當問到印象最深刻的AV作品，上原亞衣毫不猶豫答道：「是引退作！」她當時與屬意的10位導演、交情要好的10位女優，還有100位男優，工作人員超過100人，總人數超過300人的超大企劃。她和報名而來的100位素人男性玩追逐遊戲，歷時3天拍攝6部。而現在AV業界規則已經修改，粉絲不能再以男優身分參與拍攝，不禁說：「像這樣的作品應該再也做不了了。」這也更讓她的資歷在業界更顯傳奇性。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

上原亞衣

推薦閱讀

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

14小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

17小時前

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

1小時前

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

13小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

14小時前

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

11小時前

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

13小時前

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

1小時前

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

14小時前

丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷

丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷

4小時前

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

20小時前

批粿粿「背叛者反過來檢討被害人」　欣西亞：都是外遇慣用辯解詞

批粿粿「背叛者反過來檢討被害人」　欣西亞：都是外遇慣用辯解詞

5小時前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」
向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

看更多

【萬聖節還是中元節？】小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　網友驚：現場差點嚇尿

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前0

陳喬恩陸綜發聲：我不生孩子！被女星當場炫娃催生…高EQ回：妳很棒

37分鐘前0

秦楊肺腺癌又幾乎失明　沮喪「後事都交代好了」

54分鐘前0

舒夢蘭獲邀TEDxTaipei年會 　分享極地驚險歷程

55分鐘前34

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

1小時前414

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

1小時前32

自爆情緒崩潰送醫！直播主陳韻安走出陰霾：要學會轉身

1小時前1632

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

1小時前1026

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

2小時前48

上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

3小時前30

雙前科男星「接演新劇」燦笑合照　！網批：演藝圈太寬容

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！
    14小時前88158
  2. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    17小時前70105
  3. 王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」
    1小時前1623
  4. 搭捷運一半巧遇大咖天團　民眾激動當場嚇哭
    13小時前2620
  5. 錦雯清唱6個字遭索取版權費　李竺芯首露面回應
    14小時前4
  6. 屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念
    11小時前22
  7. 金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了
    13小時前3838
  8. 鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！
    1小時前614
  9. 直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣
    14小時前223
  10. 丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷
    4小時前2029
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合