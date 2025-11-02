上原亞衣大爆拍AV秘辛！最忙1個月拍25天…引退前才覺得「下半身痛」

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界傳奇女優上原亞衣自2019年宣布引退，至今已經9年。她過去拍攝超過1000部作品，近日接受長篇專訪，罕見吐露自己在引退前一個月心情開始轉變，直白道出：「拍攝中開始覺得痛。」

▲上原亞衣罕吐拍攝AV秘辛。（圖／翻攝自X）

上原亞衣接受《集英社》專訪，回顧拍攝AV的全盛期的各種秘辛！她表示現役時期最忙的時候，一個月有25天在拍片，還要兼顧寫真拍攝和活動，有時一個月只休假1天。她為了保持精神拍攝，一天喝4罐提神飲料，30分鐘休息時間拿來睡覺，但體力還是到極限。她回憶道：「扁桃腺腫起來、高燒不退的情況發生過好幾次。從拍攝現場被送去醫院，住院一天打點滴，隔天又直接去另一個片場拍攝。」當時她年紀大約20多歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而上原亞衣認為太忙也有好處。由於她18歲就出道拍AV，不碰酒、不玩樂，工作沒有休息，相較於其他人成為與單一片商簽專屬合約的「單體女優」，休息時間較多，但說不定拿到大筆酬勞就開始亂花，她則是不斷拍片，「沒有休息地工作，所以錢一直在累積。這方面倒是覺得挺不錯的。」

上原亞衣決定引退後，身體也開始感覺到異樣。她罕見吐露：「現在才能說得出口，在現役時期，不管拍攝工作再怎麼激烈繁重，下半身都完全不會痛。可是自從決定引退的前一個月開始，拍攝中就會開始覺得痛。引退作的拍攝時，也因為太痛了而多次中斷。我那時就覺得，啊——心情已經先回到『普通女孩』的狀態了呢……。」

▲上原亞衣透露引退前才開始感覺到痛。（圖／翻攝自X）

當問到印象最深刻的AV作品，上原亞衣毫不猶豫答道：「是引退作！」她當時與屬意的10位導演、交情要好的10位女優，還有100位男優，工作人員超過100人，總人數超過300人的超大企劃。她和報名而來的100位素人男性玩追逐遊戲，歷時3天拍攝6部。而現在AV業界規則已經修改，粉絲不能再以男優身分參與拍攝，不禁說：「像這樣的作品應該再也做不了了。」這也更讓她的資歷在業界更顯傳奇性。