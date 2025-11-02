ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿家人怒控范姜「愛計較」
「海鷗」颱風生成！
搭捷運「巧遇3潮男」竟是大咖天團
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 王子 謝侑芯 坣娜 簡廷芮 安心亞 沈娜娜 吳映潔

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

記者蔡琛儀／綜合報導

資深音樂人屠穎1日傳出因跑步跌倒撞到頭猝逝的不幸消息，享壽62歲，事發突然讓不少好友相當震驚不捨，他原定今（1日）在廣州參與齊豫演唱會演出，齊豫今晚演出也宣布延期，而吳青峰原擔任演出嘉賓，對於突如其來的噩耗也感嘆發聲。

▲▼屠穎。（圖／翻攝周華健臉書）

▲屠穎過去和眾多天王天后合作過，是音樂圈內相當知名且重量級的編曲人。（圖／翻攝周華健臉書）

吳青峰近來和齊豫合作新歌〈一念之間〉，近來更是齊豫演唱會固定嘉賓，他在IG限時動態表示：「親愛的屠老師，今晚我們本來要一起演出的，想必是天上太需要仙樂了吧......」更感傷表示：「謝謝你一直以來的照顧，每次合作都感受到你的溫暖，謝謝你帶給我們的......好想再品嘗你的美味廚藝，好想再聽你演奏、一起演出啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去曾和屠穎合作的楊丞琳也寫：「謝謝您為〈曖昧〉和〈左邊〉帶來這麼經典又動人的編曲，也謝謝您教出一位，和您一樣熱愛音樂，才華出眾的兒子，感謝您對音樂的奉獻，永遠懷念屠穎老師。」歌手黃鶯鶯不捨表示：「這消息太突然，心裡沉沉的，願你在天堂安好，一路好走。R.I.P.」

鄭進一也PO出兩人合照哀悼，施文彬寫：「〈好聽〉這首歌是與您合作的作品，屠穎老師一路好走。」許茹芸也發文：「那些年，我唱的許多歌，都有屠穎老師細膩而深情的編曲。他的音樂讓情感有了形狀，也讓這些回憶都變得更加深刻美麗，謝謝您..屠老師，願您在另一個世界，繼續編織優美的旋律，永遠想念您。」徐懷鈺不捨寫：「聽到這個消息感到非常不可置信，從小看著我長大的屠穎老師，我還是不相信這是真的，希望您一路好走，永遠想念您。」

鄭怡稍早也發文，表示昨天聊天才聊到屠穎，今天就聽到噩耗，直呼屠穎是自己亦師亦友的好朋友，傷心說：「我不要再送走我的朋友了。」趙詠華則PO出佛像照片：「送光給我們敬愛的大哥哥，我們天堂再相逢。」林俊傑悼念：「沉痛悼念屠穎老師。 感謝您當年為《會有那麼一天》編織的動人旋律，也感謝您為華語樂壇的無私奉獻。您的音樂將繼續流傳。一路走好。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

屠穎

推薦閱讀

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

3小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

7小時前

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

3小時前

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

4小時前

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

11小時前

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

10小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

4小時前

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

3小時前

直擊／G-DRAGON唱到第10首「造型出事了！」　神級保鑣虎哥急救援

直擊／G-DRAGON唱到第10首「造型出事了！」　神級保鑣虎哥急救援

5小時前

早上還在發文…金曲音樂人屠穎疑跑步摔倒過世　享壽62歲

早上還在發文…金曲音樂人屠穎疑跑步摔倒過世　享壽62歲

7小時前

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

4小時前

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

12小時前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」
向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

看更多

【爆炸瞬間】乘客行動電源突起火！ 澎湖交通船險變火燒船

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前20

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

2小時前62

丁寧自爆「夫妻互不相讓」 狂吵整整7年！　靠轉念頓悟：關係是面鏡子

3小時前99

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

3小時前1630

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

3小時前32127

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

4小時前0

理想混蛋首攻蛋「天團御用大咖嘉賓」震撼登場：我不隨便來的　

4小時前112

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

4小時前1

她被金馬點名「最大遺珠」！《丟包阿公》女主角登東京影展　劉冠廷暖心喊話

4小時前26

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

4小時前20

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！
    3小時前62121
  2. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    7小時前6296
  3. 金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了
    3小時前3028
  4. 直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣
    4小時前222
  5. 馮淬帆簽「不急救同意書」辭世
    11小時前5819
  6. 粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」
    10小時前78107
  7. 錦雯清唱6個字遭索取版權費　李竺芯首露面回應
    4小時前4
  8. 搭捷運一半巧遇大咖天團　民眾激動當場嚇哭
    3小時前188
  9. 直擊／G-DRAGON唱到第10首「造型出事了！」　神級保鑣虎哥急救援
    5小時前163
  10. 金曲音樂人屠穎疑跑步摔倒過世　享壽62歲
    7小時前185
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合