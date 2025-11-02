音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

記者蔡琛儀／綜合報導

資深音樂人屠穎1日傳出因跑步跌倒撞到頭猝逝的不幸消息，享壽62歲，事發突然讓不少好友相當震驚不捨，他原定今（1日）在廣州參與齊豫演唱會演出，齊豫今晚演出也宣布延期，而吳青峰原擔任演出嘉賓，對於突如其來的噩耗也感嘆發聲。

▲屠穎過去和眾多天王天后合作過，是音樂圈內相當知名且重量級的編曲人。（圖／翻攝周華健臉書）

吳青峰近來和齊豫合作新歌〈一念之間〉，近來更是齊豫演唱會固定嘉賓，他在IG限時動態表示：「親愛的屠老師，今晚我們本來要一起演出的，想必是天上太需要仙樂了吧......」更感傷表示：「謝謝你一直以來的照顧，每次合作都感受到你的溫暖，謝謝你帶給我們的......好想再品嘗你的美味廚藝，好想再聽你演奏、一起演出啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去曾和屠穎合作的楊丞琳也寫：「謝謝您為〈曖昧〉和〈左邊〉帶來這麼經典又動人的編曲，也謝謝您教出一位，和您一樣熱愛音樂，才華出眾的兒子，感謝您對音樂的奉獻，永遠懷念屠穎老師。」歌手黃鶯鶯不捨表示：「這消息太突然，心裡沉沉的，願你在天堂安好，一路好走。R.I.P.」

鄭進一也PO出兩人合照哀悼，施文彬寫：「〈好聽〉這首歌是與您合作的作品，屠穎老師一路好走。」許茹芸也發文：「那些年，我唱的許多歌，都有屠穎老師細膩而深情的編曲。他的音樂讓情感有了形狀，也讓這些回憶都變得更加深刻美麗，謝謝您..屠老師，願您在另一個世界，繼續編織優美的旋律，永遠想念您。」徐懷鈺不捨寫：「聽到這個消息感到非常不可置信，從小看著我長大的屠穎老師，我還是不相信這是真的，希望您一路好走，永遠想念您。」

鄭怡稍早也發文，表示昨天聊天才聊到屠穎，今天就聽到噩耗，直呼屠穎是自己亦師亦友的好朋友，傷心說：「我不要再送走我的朋友了。」趙詠華則PO出佛像照片：「送光給我們敬愛的大哥哥，我們天堂再相逢。」林俊傑悼念：「沉痛悼念屠穎老師。 感謝您當年為《會有那麼一天》編織的動人旋律，也感謝您為華語樂壇的無私奉獻。您的音樂將繼續流傳。一路走好。」