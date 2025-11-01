趙炳圭起訴霸凌爆料者敗訴！　法院：證據不足以證明貼文是假的

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙炳圭2021年在事業巔峰之際，突遭爆過往是校園霸凌者，演藝事業重挫，近日針對當年爆料者提起約40億韓元（約新台幣9400萬元）的損害賠償訴訟，但在一審中慘遭敗訴。

▲趙炳圭。（圖／翻攝自tvN IG）



綜合韓媒報導，首爾中央地方法院民事第37部（審判長李相元）裁定趙炳圭與前所屬公司HB Entertainment對爆料者A某提起的民事訴訟全部駁回，並命原告負擔所有訴訟費用。法院認為，趙炳圭所提交的證據不足以證明貼文屬於虛假內容，且爆料者刪文並非因承認造假，而是出於對法律訴訟及高額求償的恐懼。

此外，法院也未採信趙炳圭提出的20多份熟人證詞，指出這些證人多為韓國友人，無法確定紐西蘭校園事件的真實情況，僅憑熟人證言不足以證明爆料不實。法院最終認定：「以原告提供的資料，難以證明貼文內容並不存在」，因此駁回全案。趙炳圭方面已對一審判決提起上訴，而他對A某提出的名譽毀損刑事告訴，先前亦遭警方以「不予移送」處理。

趙炳圭2015年以電視劇《Who Are You－學校2015》出道，出道初期涉足影視劇與舞台劇等多方領域，5年間共拍攝逾70部作品、參與超過500場試鏡，以驚人的努力展現企圖心。他2018年憑《SKY Castle 天空之城》走紅，翌年在《金牌救援：Stove League》無需試鏡即獲主演機會，2020年更在《驅魔麵館》首度擔綱男主角。

然而，2021年事業正值巔峰之際遭捲入校園霸凌爭議，儘管始終否認並展開法律行動自清，但事件仍重創形象，使他的演藝生涯陷入長期低潮。