蕾拉性感造型現身音樂節　身邊不是湯宇有兩人護駕

記者葉文正／台北報導

網紅蕾拉今天與藍星蕾與佩佩兩位DJ，一起參加台北大佳河濱公園的今年壓軸最強音樂派對【Ultra Taiwan超世代音樂節】活動，參與演出的蕾拉在今年九月宣布離婚，但今天她表示：「我長大了，是跟其他好友一起放歌，不再是與他(前夫湯宇)，而且今天剛好有其他國外知名DJ到場，我們都很興奮。」

▲「Ultra Taiwan 2025」AmberNa藍星蕾 x Lyla蕾菈 X 演出。（圖／記者李毓康攝）

蕾拉與藍星蕾以及佩佩三人頭一次以「D3組合」現身，蕾拉特地介紹，今天是以銀與白雙色造型現身，藍星蕾穿上全白性感小短裙，佩佩則是白色性感胸部鏤空的火辣，三人還搞笑說，互看對方不爽，但佩佩看到藍星蕾的巨胸與蕾拉的E罩杯美型，自嘆不如說：「結果是我最小。」

▲藍星蕾 巨乳造型吸睛。（圖／記者李毓康攝）

蕾拉今年九月宣布與Dj湯宇離婚，結束3年的婚姻，她強調不是一時衝動或爭吵的結果，是經過長時間溝通後的決定，也談到自己的成長：「這次是我第一次跟別人一起放歌，而不是跟前夫」

▲AmberNa藍星蕾 x Lyla蕾菈 X PeiPei佩佩三人首度合作。（圖／記者李毓康攝）

由於蕾拉之前曾裸體，用胸部作畫，引起不小話題，蕾拉也特別再解釋：「其實當時就是為了企畫作畫，沒有好的企劃是不會再嘗試。」，一旁的藍星蕾跟佩佩則說，不敢像蕾拉一樣裸體作畫。蕾拉說，今天就是要享受音樂，享受這一切，不想提到湯宇。」似已走出離婚傷痛。

▲蕾拉隆乳作畫畫面火辣。（圖／翻攝我是蕾菈I`m Lyla）

而藍星蕾好友謝侑芯驚傳逝世，藍星蕾也眼睛浮腫表示：「其實我剛從曼谷過來，飛機剛降落，我有看到她過世的消息，不過因為我不是家屬，我也不知道到原因，就只能難過而已。」也表示自己很累，都沒有睡覺。