ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

GD搭私人飛機深夜來台！
全台2地週末「下探17度」
安心亞走心淚崩
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王子 粿粿 范姜彥豐 B2 簡廷芮 陳漢典 Lulu 葛斯齊

安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

記者葉文正／台北報導

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》將於本週日（2日）晚間八點播出，由金鐘影后鍾欣凌主持，率領十位頂尖主廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。

▲白潤音(左起)、楷奕、何順凱。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」。（圖／華視提供）

▲安心亞(左)走心哭了。（圖／華視提供）

節目評審是全台首位摘下米其林三星榮耀的Taïrroir何順凱（Kai）主廚，以及全台最悠久港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles）共同坐鎮評審席，為選手們的料理嚴格把關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白潤音(左起)、楷奕、何順凱。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」。（圖／華視提供）

▲白潤音(左起)、楷奕、何順凱。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」。（圖／華視提供）

明星廚助的「處女秀」笑料百出，比賽難度全面升級！「龍虎斑料理挑戰」限時120分鐘內完成佳餚，最先按鈴者可優先評審試吃，緊張氣氛瞬間拉滿。節目一開始就火花四射，首次「主廚與明星廚助」分組配對笑點不斷張懷秋與阿毛率先成功搭檔，阿毛選擇懷秋的理由讓林予晞驚呼：「太不理智了吧！」

▲白潤音(左起)、楷奕、何順凱。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」。（圖／華視提供）

▲林予晞氣到說不玩了。（圖／華視提供）

林予晞首輪選擇Jessica卻配對失敗，沒想到楷奕與鄭淳豪都同時選她，掀起修羅場。第二輪她改選鄭淳豪，結果鄭淳豪竟「跑票」改投胡宇威，讓她當場崩潰大喊：「為什麼要跑票！我不玩了！」最後總算與Jessica成功配對，她開心笑說：「我覺得跟感情一樣，會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」

安心亞也陷入配對修羅場，驚呼：「他不回來了！」原來是Will第一輪選她後就再也沒回頭。鍾欣凌追問：「妳選他幾次？」安心亞苦笑回答：「兩次！」鍾欣凌立刻轉頭怒喊：「Will！」他道歉：「對不起。」現場笑聲不斷。當最後只剩她與陳庭妮尚未成功配對時，安心亞無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走，努力也不一定有用啊！」沒想到最終成功搭檔後，兩人開心尖叫：「我們有人要了！」安心亞更興奮衝上前抱住夥伴陳勇孝，大喊：「勇孝抱抱！」

「龍虎斑對決」正式開戰，各組面臨前所未有的壓力，不僅場地設備與練習環境不同，還發生多次突發狀況，讓選手們一度慌亂。但每組仍全力以赴，只為將最完美的料理呈現給評審。評分階段中，只有林予晞與Jessica組遭何順凱主廚點出「想呈現的元素未能明確展現」，甚至份量配置也遭質疑。

鍾欣凌更語重心長地對安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩。結束後陳庭妮哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

安心亞

推薦閱讀

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

13小時前

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

12小時前

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

12小時前

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

9小時前

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

4小時前

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

10/30 22:58

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

15小時前

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

13小時前

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

10小時前

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

9小時前

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

11小時前

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

23小時前

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」

李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

看更多

【功德一直扣？】男示範朗誦《南無寶可夢真經》　網友：唸完迴向給小智？

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前50

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

1小時前0

吳映潔誇海口三人可以完成！　莎莎氣「妳有看到我拿刀嗎？」

1小時前20

安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

1小時前1

台版明日花綺羅沈娜娜生日曝擇偶條件！　嗜「花美男」小哥哥艾里中獎

2小時前56126

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

3小時前10

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　施孝榮感嘆：一定要珍惜身旁朋友

3小時前0

avantgardey捏鼻子喊臭豆腐好吃　2人氣男星驚喜現身跳〈射手〉

3小時前0

「機場一堆外國人入境」　Ultra Taiwan海外售票暴增2倍突破紀錄！

3小時前0

楊謹華演網紅媽戲外超保護小孩！　堅持「無法把他們攤在陽光底下」

4小時前2234

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世
    13小時前4260
  2. 王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權
    12小時前4237
  3. 不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲
    12小時前8829
  4. 快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀
    9小時前5283
  5. 范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」
    4小時前4233
  6. 粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
    10/30 22:585668
  7. 粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌
    15小時前3250
  8. 粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲
    13小時前1417
  9. 快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫
    10小時前5061
  10. 「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐
    9小時前4237
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合