安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

記者葉文正／台北報導

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》將於本週日（2日）晚間八點播出，由金鐘影后鍾欣凌主持，率領十位頂尖主廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。

▲安心亞(左)走心哭了。（圖／華視提供）

節目評審是全台首位摘下米其林三星榮耀的Taïrroir何順凱（Kai）主廚，以及全台最悠久港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles）共同坐鎮評審席，為選手們的料理嚴格把關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白潤音(左起)、楷奕、何順凱。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」。（圖／華視提供）

明星廚助的「處女秀」笑料百出，比賽難度全面升級！「龍虎斑料理挑戰」限時120分鐘內完成佳餚，最先按鈴者可優先評審試吃，緊張氣氛瞬間拉滿。節目一開始就火花四射，首次「主廚與明星廚助」分組配對笑點不斷張懷秋與阿毛率先成功搭檔，阿毛選擇懷秋的理由讓林予晞驚呼：「太不理智了吧！」

▲林予晞氣到說不玩了。（圖／華視提供）

林予晞首輪選擇Jessica卻配對失敗，沒想到楷奕與鄭淳豪都同時選她，掀起修羅場。第二輪她改選鄭淳豪，結果鄭淳豪竟「跑票」改投胡宇威，讓她當場崩潰大喊：「為什麼要跑票！我不玩了！」最後總算與Jessica成功配對，她開心笑說：「我覺得跟感情一樣，會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」

安心亞也陷入配對修羅場，驚呼：「他不回來了！」原來是Will第一輪選她後就再也沒回頭。鍾欣凌追問：「妳選他幾次？」安心亞苦笑回答：「兩次！」鍾欣凌立刻轉頭怒喊：「Will！」他道歉：「對不起。」現場笑聲不斷。當最後只剩她與陳庭妮尚未成功配對時，安心亞無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走，努力也不一定有用啊！」沒想到最終成功搭檔後，兩人開心尖叫：「我們有人要了！」安心亞更興奮衝上前抱住夥伴陳勇孝，大喊：「勇孝抱抱！」

「龍虎斑對決」正式開戰，各組面臨前所未有的壓力，不僅場地設備與練習環境不同，還發生多次突發狀況，讓選手們一度慌亂。但每組仍全力以赴，只為將最完美的料理呈現給評審。評分階段中，只有林予晞與Jessica組遭何順凱主廚點出「想呈現的元素未能明確展現」，甚至份量配置也遭質疑。

鍾欣凌更語重心長地對安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩。結束後陳庭妮哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」