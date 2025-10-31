南韓綜藝圈出事！明星製作人驚爆對員工伸魔爪　性騷官司內幕曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓綜藝圈驚爆性騷擾案件！一名明星製作人31日被爆出對共事同事伸出魔爪，受害者於8月赴警局報案，並提出遭性騷訴狀，韓媒翻出男方身份為知名的節目製作人，在事件發生後，甚至濫權將女方踢出節目，對此，男方目前否認犯案，雙方正在打官司。

▲一名明星製作人31日被爆出對員工伸魔爪。



據韓媒報導，受害者A參與製作該名明星製作人的節目，在某次聚餐結束後，製作人突然對她手來腳來，她當下明確拒絕，怎料，男方當場用貶低人格的言論辱罵她，在那之後，她就被單方面通知從節目退出。

▲受害者已提告。



受害者A從節目企劃階段到事前拍攝等全都有參與，卻在節目播出2個月前遭強制退出，令她難以接受，遭到性騷擾後，她精神上受到嚴重創傷，工作也因此被牽連，原本想著不要波及到節目，私下低調處理，曾要求團隊進行調查、檢討懲戒與防止再發，但公司處置方式讓人心寒，最終才提出告訴。

目前A女已向警方提告性騷擾，但該名明星製作人否認犯行，不過，根據韓媒所曝光的公司內部調查結果，明星製作人承認了部分性騷擾嫌疑，只是否認單方面開除對方，強調「並無職場霸凌行為發生」。