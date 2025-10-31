ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病
睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意
簡廷芮老公反擊「別影響我的家庭」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王子 粿粿 范姜彥豐 B2 簡廷芮 陳漢典 Lulu 葛斯齊

首屆總統盃全民運動賽事　表演卡司曝...玖壹壹、許富凱都來了！

記者蔡琛儀／台北報導

由運動部及社團法人中華民國3X3籃球協會首度舉辦「總統盃全民運動賽事」決賽熱力登場，結合音樂與運動，邀來玖壹壹、許富凱、董事長樂團、P!SCO、DJ妖嬌、草屯囝仔、馬念先與九天民俗技藝團輪番演出，許富凱笑說自己固定重訓、打壁球，「約朋友運動既健康又能維繫感情！」更風趣喊話：「若有健康操比賽我一定報名！」

▲▼總統盃全民運動賽事。（圖／寬寬整合提供）

▲▼許富凱、董事長樂團。（圖／寬寬整合提供）

▲▼總統盃全民運動賽事。（圖／寬寬整合提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

草屯囝仔同樣熱血應援，「能再登上凱道表演真的超興奮！」阿倉每天重訓維持體能，樞育則偏愛露營充電、找靈感，兩人也說希望總統盃能新增CrossFit與樂樂棒球項目；P!SCO則愛上登山運動，主唱小論幾乎週週報到，Rachel甚至遠征寮國爬山，團員希望未來能加入足球賽，「讓移工朋友一起用運動交流！」

玖壹壹洋蔥已維持每天跑10公里習慣兩年多，直呼：「如果加馬拉松我一定參賽！」團員們也預告將帶來4首最適合運動聽的嗨歌，要陪所有選手一起燃燒能量。董事長樂團則以鐵人等級出戰，吉董每月跑量破百公里，更擔任棒球隊投手，笑說：「籃球碰撞大，馬拉松最適合全民！」

▲▼總統盃全民運動賽事。（圖／寬寬整合提供）

▲▼玖壹壹、馬念先。（圖／寬寬整合提供）

▲▼總統盃全民運動賽事。（圖／寬寬整合提供）

馬念先一派輕鬆地說，自己的日常運動是「遛狗散步」，偶爾登山放鬆，還提議未來可舉辦「保齡球趴踢」，他笑著表示這次演出「沒特別準備」，依舊以最自然幽默的方式登台。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

8小時前

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

7小時前

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

7小時前

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

19小時前

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

4小時前

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

10小時前

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

8小時前

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

4小時前

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

18小時前

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

6小時前

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

4小時前

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

18小時前

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」

李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

看更多

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

即時新聞

剛剛
剛剛
52分鐘前0

APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

1小時前0

南韓綜藝圈出事！明星製作人驚爆對員工伸魔爪　性騷官司內幕曝光

1小時前11

《終極戰士：殺戮星球》！經典IP新章「掠奪者變獵物」顛覆全網想像

2小時前65

昔求愛情永固！粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

2小時前0

李宰旭飆唱〈Drowning〉太猛！高音零瑕疵　韓網戀愛了：歌手等級

2小時前0

首屆總統盃全民運動賽事　表演卡司曝...玖壹壹、許富凱都來了！

2小時前0

NCT再添服兵役成員！　道英、廷祐「確定12月同日入伍」

2小時前0

認錯7年！范姜彥豐1廣告影片被挖出　網驚：原來不是吳慷仁

2小時前0

徐暐翔開口全場起雞皮！　連范少勳、宋芸樺都被圈粉...他嗨翻

3小時前50

南珉貞跳舞重摔「腳整片發紫」傷照曝光！　腳踝扭轉90度跪地

讀者迴響

熱門新聞

  1. 護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世
    8小時前4260
  2. 王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權
    7小時前4236
  3. 不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲
    7小時前8228
  4. 粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
    19小時前5668
  5. 快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀
    4小時前3276
  6. 粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌
    10小時前3250
  7. 粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲
    8小時前1017
  8. 快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫
    4小時前4459
  9. 王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆
    18小時前3057
  10. 快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝
    6小時前163
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合