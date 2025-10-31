首屆總統盃全民運動賽事　表演卡司曝...玖壹壹、許富凱都來了！

記者蔡琛儀／台北報導

由運動部及社團法人中華民國3X3籃球協會首度舉辦「總統盃全民運動賽事」決賽熱力登場，結合音樂與運動，邀來玖壹壹、許富凱、董事長樂團、P!SCO、DJ妖嬌、草屯囝仔、馬念先與九天民俗技藝團輪番演出，許富凱笑說自己固定重訓、打壁球，「約朋友運動既健康又能維繫感情！」更風趣喊話：「若有健康操比賽我一定報名！」

▲▼許富凱、董事長樂團。（圖／寬寬整合提供）

草屯囝仔同樣熱血應援，「能再登上凱道表演真的超興奮！」阿倉每天重訓維持體能，樞育則偏愛露營充電、找靈感，兩人也說希望總統盃能新增CrossFit與樂樂棒球項目；P!SCO則愛上登山運動，主唱小論幾乎週週報到，Rachel甚至遠征寮國爬山，團員希望未來能加入足球賽，「讓移工朋友一起用運動交流！」

玖壹壹洋蔥已維持每天跑10公里習慣兩年多，直呼：「如果加馬拉松我一定參賽！」團員們也預告將帶來4首最適合運動聽的嗨歌，要陪所有選手一起燃燒能量。董事長樂團則以鐵人等級出戰，吉董每月跑量破百公里，更擔任棒球隊投手，笑說：「籃球碰撞大，馬拉松最適合全民！」

▲▼玖壹壹、馬念先。（圖／寬寬整合提供）

馬念先一派輕鬆地說，自己的日常運動是「遛狗散步」，偶爾登山放鬆，還提議未來可舉辦「保齡球趴踢」，他笑著表示這次演出「沒特別準備」，依舊以最自然幽默的方式登台。