「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病
睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意
簡廷芮老公反擊「別影響我的家庭」
新人在《魔戒》哈比村結婚「佛羅多」驚喜現身！影迷笑瘋：戒指在他身上

▲伊利亞伍德（中）驚喜現身新人的婚禮。（翻攝TikTok／@hobbitontours）

▲伊利亞伍德（中）驚喜現身新人的婚禮。（翻攝TikTok／@hobbitontours）

圖文／鏡週刊

電影《魔戒》（The Lord of the Rings）三部曲自2001年上映後，就帶動紐西蘭觀光熱潮。近日，一對新人在電影拍攝地「哈比村」（Hobbiton）舉辦婚禮，結果飾演電影主角「佛羅多」的美國演員伊利亞伍德（Elijah Wood）驚喜現身，場面溫馨又夢幻。

根據《地鐵報》報導，一對新人在哈比村舉行婚禮，以《魔戒》裡的中土世界為主題，所有賓客都打扮哈比人、巫師、精靈等角色。在婚禮儀式進行時，一位身穿風衣與牛仔褲的男子從人群中走出，慢慢走向祭壇。當新人認出是「佛羅多」時，驚呼：「天啊！是他！」

44歲的伍德親與新人合照，還大讚婚禮盛況：「這太棒了，大家竟然都打扮成哈比人！」他短暫停留後就迅速離開，避免喧賓奪主，讓新人能享受屬於他們的甜蜜時刻。臨走前，新郎不斷感謝他的到來。

▲「佛羅多」出現在婚禮，新人感動不已。（翻攝TikTok／@hobbitontours）

▲「佛羅多」出現在婚禮，新人感動不已。（翻攝TikTok／@hobbitontours）

新人在《魔戒》哈比人村結婚　「佛羅多」本尊驚喜現身！場面太夢幻

▲伊利亞伍德（中）驚喜現身新人的婚禮。（翻攝TikTok／@hobbitontours）

影迷笑瘋「戒指在他身上」

哈比村官方TikTok分享溫馨影片，許多網友感動留言：「這就像是在教堂結婚，結果耶穌本人走進來一樣」。還有人大玩電影哏，笑說：「說他闖婚禮？那根本是他家啊」「戒指在他身上」「他是婚禮的捧戒小童嗎」「他只是來偷戒指的啦」「不！快讓他離開，他是來搶你的戒指的」。有人翻玩電影中巫師甘道夫的台詞，寫道：「哈比人永遠不會遲到，他只是在他想來的時候準時抵達！」

新人在《魔戒》哈比人村結婚　「佛羅多」本尊驚喜現身！場面太夢幻

▲伊利亞伍德在《魔戒》系列中飾演主角「佛羅多」。（翻攝Hobbit Recipes臉書）

報導指出，伍德可能是正在紐西蘭，拍攝《魔戒》系列新作《追捕咕嚕》（The Hunt for Gollum，暫譯）。有網友透露，是婚禮攝影師邀請伍德參加婚禮，一開始他有些猶豫，擔心會打擾到儀式，但攝影師向他保證新人一定會非常歡迎他。

哈比村自2002年正式開放為觀光景點後，就成為全球《魔戒》影迷的聖地。原本電影拍攝完畢後，場景中的39個哈比人洞穴幾乎全部被拆除，僅剩17個。但隨著遊客不斷湧入，業者決定重新整修並擴建，至今已保留了44個完整洞穴。2009年導演彼得傑克森（Peter Jackson）回到此地拍攝《哈比人》（The Hobbit）三部曲，又進一步帶動觀光熱潮。

@hobbitontours An unforgettable wedding in The Shire... #hobbiton ♬ original sound - Hobbiton Movie Set

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

