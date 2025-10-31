62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　「罹隱疾多年」證實：開刀才能一勞永逸

記者蔡琛儀／台北報導

62歲金曲歌王洪榮宏明年1月17日將在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，日前他才去拜訪高齡95歲的恩師陳木，沒想到今（31日）突在臉書曬出躺在病床上的憔悴照，更表示要動手術，「預備心情；準備開刀！」讓許多粉絲相當擔憂。





▲▼洪榮宏目前徜徉在開心農場。（圖／記者鄭毓齡攝、翻攝洪榮宏臉書）

稍早洪榮宏助理回應：「洪榮宏礙於近幾年有成年男子，攝護腺的困擾...經檢查醫師評估後，開刀才能一勞永逸。所以等候病房和開刀的通知，目前已平安順利開刀完成。」

已完成手術的洪榮宏更幽默說，「讓他休息一陣子（就像女人做月子一樣），就可以完全康復！」並強調：「請大家放心，不會影響到演唱會的演出，謝謝媒體朋友的關心。」

洪榮宏先前出席演唱會記者會時，分享移居新竹務農的恬淡生活，他表示現在作息非常規律，無須特別保養，靠勞動與運動維持青春，「我每天健走一萬步，還自己種青菜、水果，算是一種勞動，也是一種修養。」

而他過去飽受胃食道逆流所苦，2023年時還差點得糖尿病，好在現情況也好轉，洪榮宏表示 :「有一陣子是疫情時，胃食道逆流，然後吃了很多的肉，那蛋白質嘛，但是太過量也不行，什麽東西過量都不好。」