注意！蔡依林大巨蛋跨年不倒數　她搶先暴雷演唱會內容「挑戰更大」

天后蔡依林（Jolin）今（31日）終於宣布年底確定在大巨蛋開唱，「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」將於12月30、31日及2026年1月1日連唱三場，邀12萬名歌迷參與年度壓軸狂歡盛典。演唱會三場都是晚上7點半開場，一樣時間結束，跨年當天不會唱到深夜倒數，提前陪歌迷歡度跨年夜。

▲蔡依林終於宣布大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

此次「PLEASURE」系列全新巡演配合臺北大巨蛋四萬人場地規模，特別精心打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓Jolin不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，Jolin預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」

Jolin透露，先前歐洲旅遊時，因荷蘭畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》而產生靈感，「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」

▲蔡依林大巨蛋演唱會海報相當奇幻詭譎。（圖／凌時差提供）

這也讓她聯想到這次新專輯《PLEASURE》中探討「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的精神與主題結構，誓言要把臺北大巨蛋變成超大型「人間樂園」，Jolin特別引用〈D.I.Y〉的歌詞喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」

演唱會海報主視覺再度邀來為《PLEASURE》專輯「七罪花園版」封面掌鏡設計的南韓攝影師Cho Gi-Seok操刀，海報中讓Jolin化身成六位自「慾望」而生的「愉悅女神」，包括支配一切慾望的全能女祭司、有著魅惑歌聲的海妖「賽蓮」、美貌絕頂的伊甸園天使、自象徵色慾與禁果的石榴中新生的覺醒之子、以章魚觸眼窺探人心貪嗔癡的異星魅影，以及頂著羊角、掌管自然歡愉的古希臘森林之神等，佐以大量奇艷花朵及自然意象陪襯， 凸顯人體與大自然的共生美學，更讓整體主視覺宛如一座大型「慾望花園」，令人相當期待年底Jolin大巨蛋的「人間樂園」。