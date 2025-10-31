快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝享年59歲　遺孀悲發訃聞：痛徹心扉

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星甄志強驚傳在上海離世，享年59歲，妻子方心媛31日透過社群平台發表訃聞，噩耗震驚演藝圈。他過去是亞視當家小生，曾在港劇《碧血青天楊家將》扮演展昭，當時被封為「最帥展昭」。

▲港星甄志強曾被封「最帥展昭」。（圖／翻攝自臉書）

甄志強在《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑俊俏外型走紅，然而他1999年戀上大23歲名媛趙金卿，受到外界嘲諷，最終不敵輿論壓力分手。他星途發展平平，2009年淡出螢光幕，到深圳、上海發展餐飲事業，但經營不善，近年回香港積極復出，客串電視劇《詭探》及《PTU機動部隊》等，就在演藝事業重新開展之際，卻突然離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《星島日報》報導，甄志強在上海有房產，且時常打球，有消息人士透露，他離世相當突然，外傳是打球後心臟出問題離世。

▲甄志強遺孀發訃聞：痛徹心扉。（圖／翻攝自臉書）

甄志強遺孀發表訃聞，提及甄志強離世時，全體家屬都陪伴在側，體念丈夫低調謙和的本性，後事從簡處理。

【甄志强訃聞】

先夫 甄志强先生

於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。

彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤友；今驟然離別，猶似星隕長河，徹心扉。

未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側

為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。

待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，

將另行公告，敬祈親友靜候。

承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝並祈與眾同念其藝德風範。

謹此

告之各界關心之親友

伏維尚饗

甄志強 方心媛哀告

2025年10月31號

