ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡依林「唱跨年不倒數」原因曝光
3個細節看清身邊的朋友
范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 屠穎 吳青峰 楊丞琳 林俊傑 G-DRAGON 馮淬帆

唐綺陽運勢／雙子感情明朗化！獅子「跟新對象有火花」射手放慢步調

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報11/3-11/09】

星象影響：木土三分相、火星進射手、金星進天蠍、天王星退回金牛

本週木土三分相，隱藏事件公諸於世，成為社會大眾議論焦點，產生社會性事件。週二火星進射手，射手座火紅，高知識份子受推崇，或太囂張自大者有機會被修理。週五金星進天蠍，天蠍座受到善待，優點易被看見，投資理財面也傳來好消息，大眾對性別議題變得友善。週六天王星退回金牛，金牛座為改變蓄勢待發，人際變動趨緩，但需留意金融動盪。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

金牛：資源較匱乏需提前準備；感情疏遠亦需改進

巨蟹：因標準過高導致不順心；感情別受困於情緒

處女：直覺不妙可認真看待；感情不合需深層挖掘

魔羯：合作或夥伴恐出現變化；感情裂痕理智處理

牡羊：工作與熟人合作更順暢；感情展現居家魅力

雙子：工作建議需按計畫進行；感情心意將明朗化

水瓶：工作機會出現選擇困難；感情時間總對不上

雙魚：突發狀況別排斥；感情來點新鮮感更顯魅力

獅子：有新鮮感會更有表現；感情與新對象有火花

天秤：責任重大會有點辛苦；感情停滯需主動突破

天蠍：工作展現企圖心；感情桃花取決於自身狀態

射手：週二前工作放慢步調；感情相信直覺找答案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

唐綺陽

推薦閱讀

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

12小時前

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

14小時前

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

8小時前

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

10小時前

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

6小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

18小時前

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

10小時前

直擊／還沒等到GD來！粉絲當場腿軟癱倒　一群保鑣嚇壞衝上前

直擊／還沒等到GD來！粉絲當場腿軟癱倒　一群保鑣嚇壞衝上前

8小時前

黃明志稱遭黑函勒索警打臉！　馬媒酸：爭議多到維基開專欄

黃明志稱遭黑函勒索警打臉！　馬媒酸：爭議多到維基開專欄

1小時前

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

19小時前

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

21小時前

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

14小時前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影

佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

看更多

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前20

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

25分鐘前5

謝侑芯出演黃明志《中國痛》MV！　5年前合作畫面曝光

43分鐘前20

唐綺陽運勢／雙子感情明朗化！獅子「跟新對象有火花」射手放慢步調

1小時前1016

黃明志稱遭黑函勒索警打臉！　馬媒酸：爭議多到維基開專欄

6小時前612

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

8小時前42

直擊／還沒等到GD來！粉絲當場腿軟癱倒　一群保鑣嚇壞衝上前

8小時前63

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

10小時前1020

質疑黃明志說法矛盾　謝侑芯經紀人：做個男人，做正確的事

10小時前2561

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

10小時前125

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

讀者迴響

熱門新聞

  1. 護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品
    12小時前7499
  2. 黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動
    14小時前142136
  3. 直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後
    8小時前123
  4. 快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
    10小時前5061
  5. 謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因
    6小時前1212
  6. 「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我
    18小時前447
  7. 直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架
    10小時前245
  8. 直擊／還沒等到GD來！粉絲當場腿軟癱倒　一群保鑣嚇壞衝上前
    8小時前82
  9. 黃明志稱遭黑函勒索警打臉！　馬媒酸：爭議多到維基開專欄
    1小時前2016
  10. 范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光
    19小時前3226
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合