唐綺陽運勢／雙子感情明朗化！獅子「跟新對象有火花」射手放慢步調
文／唐綺陽
【唐綺陽星座運勢週報11/3-11/09】
星象影響：木土三分相、火星進射手、金星進天蠍、天王星退回金牛
本週木土三分相，隱藏事件公諸於世，成為社會大眾議論焦點，產生社會性事件。週二火星進射手，射手座火紅，高知識份子受推崇，或太囂張自大者有機會被修理。週五金星進天蠍，天蠍座受到善待，優點易被看見，投資理財面也傳來好消息，大眾對性別議題變得友善。週六天王星退回金牛，金牛座為改變蓄勢待發，人際變動趨緩，但需留意金融動盪。
▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）
12星座個別影響：
金牛：資源較匱乏需提前準備；感情疏遠亦需改進
巨蟹：因標準過高導致不順心；感情別受困於情緒
處女：直覺不妙可認真看待；感情不合需深層挖掘
魔羯：合作或夥伴恐出現變化；感情裂痕理智處理
牡羊：工作與熟人合作更順暢；感情展現居家魅力
雙子：工作建議需按計畫進行；感情心意將明朗化
水瓶：工作機會出現選擇困難；感情時間總對不上
雙魚：突發狀況別排斥；感情來點新鮮感更顯魅力
獅子：有新鮮感會更有表現；感情與新對象有火花
天秤：責任重大會有點辛苦；感情停滯需主動突破
天蠍：工作展現企圖心；感情桃花取決於自身狀態
射手：週二前工作放慢步調；感情相信直覺找答案
