熊霓喊話「錢錢準備好！」 買空氣清淨機拒談內鬼

記者葉文正／台北報導

雙11購物節戰火正式引爆！樂天市場今宣布啟動【享樂日本雙11】，活動自10月30日至11月11日盛大登場。今特別邀請人氣啦啦隊「樂天女孩」熊霓、Mika、Nikki現身站台，以滿滿熱力揭開購物節序幕，現場氣氛嗨翻。但熊霓拒談內鬼問題，一問就被擋駕。

▲樂天女孩熊霓(左起)、Mika、Nikki。（圖／樂天桃猿）

熊霓笑說：「現在雙11，相信大家都已經準備好錢錢，加上11月還有普發（一萬元），一定可以買得更開心！」Mika也直呼：「女生趁雙11買起來非常划算，什麼都買得到！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三人還在封王的喜樂當中。（圖／樂天桃猿）

被問到今年雙11最想購入的商品時，熊霓毫不猶豫表示：「我想買空氣清淨機！因為家裡有養寵物，味道比較重，雙11一定會下單！」而Mika則特別推薦粉絲：「我們的樂天女孩桌曆今天10/30中午12點就在樂天市場開放預購，裡面有很多球場上看不到的樣子，非常值得收藏！」熊霓也補充：「這次桌曆還有11%回饋，形式是第一次嘗試的『明信片設計』，超有紀念價值！」

談到樂天桃猿奪下2025中華職棒總冠軍，熊霓也難掩激動：「這是我在樂天的第五年，桃猿男兒真的辛苦了！我們當時人在泰國吃米其林餐廳，一邊看轉播一邊尖叫，對隔壁桌真的很抱歉（笑）。」她也透露，11月2日的桃園封王遊行目前正在積極準備中，「我們都會全力以赴，期待在現場和大家一起慶祝冠軍的榮耀！」