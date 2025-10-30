八點檔女星「看婦產科被認出」！地方媽：放心我不會說出去 賴慧如傻眼

記者潘慧中／綜合報導

賴慧如近年除了出演多部八點檔，還是《綜藝大集合》的主持群之一，擁有一定知名度。有趣的是，她29日因故去看婦產科時，護理師一叫到她的名字，「全診間的媽媽、阿嬤、女孩兒都在看妳，用著異樣的眼光在看妳。」

▲賴慧如看婦產科被用異樣眼光狂盯。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



賴慧如在Instagram限時動態表示，她認為藝名和本名一樣最尷尬的瞬間就是在看醫生的時候。舉例來說，她29日在婦產科候診時，一被叫到名字，所有人都用異樣眼神看向她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴慧如澄清自己並未懷孕。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



於是，賴慧如決定先發文澄清，她這趟去婦產科並不是因為懷孕，「不要再問了。」更令她哭笑不得的是，她有被粉絲認出來，「有個媽媽帶個小孩，在婦產科跟我拍照。拍完照跟我說：我很喜歡妳的歌跟戲，我帶著感恩的心情回覆謝謝妳。」

▲賴慧如被地方媽媽認出來。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



本以為只是普通的粉絲互動，沒想到對方臨走前突然補上一句話「放心我不會說出去的」，讓賴慧如當場傻眼，「等等…妳要說出去什麼？」用幽默的語氣寫出她的疑惑。

▲賴慧如與另一半早在2023年就登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）