女偶像公開國中素顏照！　對比出道照日網震驚「整形前嗎」

日本女偶像雨宮Hiito（雨宮ひいと）是女團「Cocoro Syndrome」的黃色擔當，在社群平台X公開了自己國中時期與現在當偶像的「前後對比」照，貼文觀看數超過1361萬。網友震驚她與學生素顏時期宛如兩個人，更有網友質疑「整形了吧」。

▲女偶像雨宮Hiito公開國中素顏照！震驚日網。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，雨宮Hiito回應自己的國中素顏照，笑說：「國中那時我對自己沒什麼興趣。一直到高二都沒化過妝，也不在意髮型。」她當時在學校是游泳社社員，特別喜歡動畫《Free!》，但國一、國二時碰上新冠疫情，面對學校停課、社團活動停止，每天待在家裡沒事可做，自然而然不吃早餐和午餐，結果從60公斤瘦到48公斤，加上當時流行美妝影片，便開始學化妝。

而雨宮Hiito會成為偶像，是高中畢業後升學進入體育專門學校，正因為課業吃力打算退學時，在當偶像的姊姊對她說：「要不要一起試試看？」成了她踏上偶像之路的契機，現在每個月有20天從事偶像活動，包括登台演出與主題咖啡廳工作，一開始走偏女性化路線，轉成中性風格後，開始女性粉絲意外大漲。

▲雨宮Hiito貼文超過千萬觀看。（圖／翻攝自X）

雨宮Hiito公開對比照後，網路上出現「妳整形了吧」、「根本不是同一個人吧」等惡意留言。但她樂觀地說：「原來我變化這麼大啊！」反而將批評視為肯定。留言串也有網友驚嘆「超厲害的變身」、「好強的Beforeafter，很努力」、「看得出來很努力」、「帥翻了」。