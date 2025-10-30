坣娜大15歲尪「承受2度喪妻之痛 」！任老婆是Melody前小姑

▲薛智偉曾公開告白「坣娜當我的太太，就是愛。」（翻攝薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

坣娜因胰臟癌在10月16日辭世，據傳她低調要求親人封鎖消息，去世時丈夫薛智偉陪伴在旁。而薛智偉先後兩任妻子都不敵病魔，比他提早離開人世，讓人鼻酸。

過去坣娜曾提起兩人交往點滴，大她15歲的薛智偉因經歷喪妻之痛，不想再走入婚姻，但因為她對結婚仍有憧憬，最後在2017年共步禮堂；當時在台北萬豪酒店舉辦婚宴，薛智偉嘴甜誇坣娜是最完美的女人，「身上沒有一個地方不喜歡」，更說從認識第一天就開始籌備婚禮，「我們每天都在度蜜月。」逗得坣娜開懷不已，直呼：「這是聰明男人說的話。」

▲薛智偉首任妻子吳育美因病去世，他一度封閉自己，遇見坣娜才又打開心房，兩人於2017年結婚。（網路圖片）

美籍猶太裔的薛智偉身家逾280億元台幣，任「四星國際」董座，不僅支持坣娜的音樂與瑜伽事業，也在背後替她擋下外界壓力。他曾在演唱會上公開稱讚：「坣娜當我的太太，就是愛。」而薛智偉的前一任妻子吳育美，正是Melody殷悅前夫吳育奇的姊姊，育有一雙兒女，她在2012年底因病去世。薛智偉曾因悲痛封閉自己，直到朋友介紹他與坣娜認識才打開心房，迎接生命的新春天。可惜最終，他又再一次送走摯愛。



