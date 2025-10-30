王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票：白瞎了我

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）透過影片公開指控妻子粿粿婚內出軌，對象是「王子」邱勝翊，且見到兩人明確出軌證據，隨後王子發文道歉。而王子11月將前往大陸上海舉辦演唱會，如今爆出偷情人妻醜聞，引發大陸網友怒喊：「退票！」

▲王子與已婚粿粿爆出軌醜聞。（圖／翻攝自臉書）

王子預計11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦演唱會，票價從699人民幣（約台幣3019元）到最貴1299人民幣（約台幣5612元）。活動還有準備粉絲福利。

▲王子11月上海演唱會還準備粉絲福利。（圖／翻攝自微博、小紅書）

然而王子與已婚的粿粿婚外情被范姜彥豐公開控訴，當地民眾對於涉違法劣跡藝人、涉及違反道德操守的公眾人物相當反感，陸續有網友發文稱「今天爆出來這個事情會不會影響下個月上海音樂會呀？大麥（售票平台）會不會主動退票啊」、「都塌房了，大麥票都不給退，好無語啊」、「我還去問了，壓根不讓我退」、「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」。另外有網友留言「不讓退去現場anti啊」、「不看吧當廢票」、「還是別來了」、「希望不要開，主動退款，還想圈我們內地的錢」。

同時大陸也有網友留言「應該還會開（演唱會），畢竟有的粉絲還會覺得：哥哥只剩我們了」。

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博、小紅書）