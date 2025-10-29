坣娜病逝粉絲都哭了　好友趙婷「她笑的時候，連天都亮了」

記者葉文正／台北報導

歌手坣娜因胰臟癌病逝，享年59歲，粉絲們翻出他最後發文「人生是一趟單程票，不要浪費時間執著於不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為。」讓粉絲們看到哭，好友趙婷也相當感傷，形容坣娜「她笑的時候，連天都亮了」當是對她生平最好詮釋。

▲坣娜病逝引粉絲哭泣。（圖／翻攝臉書）

趙婷提到，「雖說近年常常體會到，無常就是日常，但我是真的太傷心了，雖然平常我們的工作沒什麼交集，但是不算我童年演戲的歲月，長大後，差不多是一起時間出道的，也很關心對方的生活有時朋友只要知道彼此都好，就好。」

▲坣娜與趙婷是多年好友。（圖／翻攝臉書）

對於坣娜的生平，趙婷有貼切的詮釋，「她曾用歌聲撫慰風的皺紋，也用呼吸，教人與心相擁，舞動的指尖，是光，是風，是柔軟與堅定共存的形容。她笑的時候，連天都亮了。她靜的時候，連海都懂了，一個美麗、善良的靈魂，如今化作晨光，灑在每個瑜伽墊上。」

趙婷悲傷地說，音符還在，氣息仍在，她只是回到了更深的寧靜。我們閉上眼，聽見她在說：「呼吸吧，一切都還在愛裡，致～體貼又善良的塋娜RIP。」

坣娜驟逝消息曝光後，粉絲湧入坣娜的社群哀悼，並翻出她生前最後一篇臉書貼文，內容寫道「人生是一趟單程票。」短短幾句話字字深刻，如今讀來更顯惆悵，彷彿成了她留給世人的最後溫柔叮嚀。

坣娜生前曾於6月8日發文勉勵粉絲，「不要浪費時間執著於不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為。」她強調給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態，盼大家在有限旅程中用善意面對生命。坣娜驚更寫下，「生命中常出現的好壞，只是過程。願多數人的極善轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點！」如今回看，字句像在提前告別。



坣娜長年與紅斑性狼瘡病魔抗戰，近年則淡出演藝圈透過瑜伽與音樂分享正能量，她溫柔嗓音陪伴許多人走過艱難歲月，《奢求》、《自由》等作品更成為一代人心中的療癒象徵。然而，坣娜驚的離開，讓許多樂迷感嘆，「唱著人生的坣娜，終究走完了自己的一程。」驚嘆之餘也不捨坣娜離去。