ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子粿粿「9段調情對話」曝光！
晚間有感降溫「雨連下5天」
蔡阿嘎曬5合照「同框對象」都出事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

詹子萱遭控搞排場！　林思廷喊冤曝她私下面：是可愛小妹妹

記者蕭采薇／台北報導

親子懸疑劇《看看你有多愛我》導演葉天倫，率領林思廷、狄志杰、李宗霖受訪，三位演員以劇中角色造型亮相，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息。同劇的詹子萱雖不在場，但先前遭爆料搞排場，林思廷為她喊冤：「完全沒有感覺到她耍大牌，就是一個可愛的小妹妹，平常我們也會約出去吃飯。」

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

林思廷與李宗霖挑戰「降齡」詮釋高中生，再次穿上戲服，林思廷感性地說：「兩年後與凱希（角色名）的久別重逢，不管是她在家與媽媽爭執，或在學校談戀愛的回憶，全都湧上心頭，其實凱希穿著制服的時候是最快樂的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宗霖則分享：「承雋（角色名）只有17歲，卻背負太多矛盾與壓力，他的心態比30歲的我還成熟、還深沈。」談到片場相處，他表示：「我跟志杰哥、思廷交流不多，放飯時間各自拿便當找角落當『角落生物』，但每次對戲時，那種承雋和凱希之間安靜又舒服的感覺自然就會出現。」導演葉天倫直誇兩位年輕演員短時間就掌握角色情緒的深度與張力，默契十足。

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

▲《看看你有多愛我》狄志杰（右）、李宗霖飾演「父子檔」，開拍前兩人刻意不交流製造張力。（圖／晴天影像提供）

狄志杰以劇中頹廢造型現身，與李宗霖詮釋暗藏祕密的父子檔，情感層次緊繃。對角色深有共鳴的他分享：「前兩天我還把劇本拿出來重新看了一遍，覺得很多悲劇其實都是可以避免的。」他表示開拍前特地與李宗霖約定「刻意不交流」，營造父子間的疏離感。

談到與林思廷的互動，他透露：「讀本時我有試著想要多聊幾句，結果她就像多數青春期叛逆的女兒一樣，沒有太理我！」林思廷笑著回應：「那時候不知道為什麼，心裡就有一股害怕的感覺。到拍攝後期才慢慢熟悉，每次激烈戲導演喊卡，志杰哥都會立刻關心『還好嗎？』，其實他本人非常溫暖。」

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

▲《看看你有多愛我》林思廷（右）、李宗霖重新穿上劇中的高中生制服。（圖／晴天影像提供）

劇情圍繞在一樁真假難辨的綁架案，林思廷需多次被繩索捆綁，還有與歹徒在廢墟對峙的驚險戲碼，她坦言，一踏進場景就覺得毛骨悚然，幸好在葉天倫導演與劇組的周全準備下，才能安心投入角色。至於捆綁戲是否感到害怕，她不假思索表示：「不會，因為劇組真的太有愛了！有時候反而綁太鬆，我還會請他們再綁緊一點，不然太容易掙脫。」
 
戲裡，狄志杰與兒子的關係疏離，但戲外卻是溫柔的雙胞胎二寶爸。他笑說自己不是嚴父路線：「我對孩子的管教沒有很強制，反而會告訴他們『爸爸講的不一定都是對的』，鼓勵他們思考、反駁，他們的小腦袋真的很聰明，還會用道理跟我討價還價。」

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

▲《看看你有多愛我》林思廷（左）、李宗霖首次合作就默契十足。（圖／晴天影像提供）

如此反差，也讓觀眾看到他戲裡戲外截然不同的父親形象。李宗霖回憶童年與父親的相處，坦言兩人的相處時間不多，但印象最深的是父親嚴厲的管教方式，他說：「我小時候比較皮，常常被拿衣架打。只要知道爸爸要回家時，就會趕緊裝乖，不想惹他生氣。」雖然父親個性嚴格，但在物質上總是滿足他的一切需求，讓他感受到另一種形式的父愛。
 
《看看你有多愛我》劇情描述單親媽媽怡安（楊謹華飾）獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷飾）甜美討喜，五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱飾）害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

▲《看看你有多愛我》林思廷挑戰「降齡演出」，角色情緒層次豐富、演技張力十足。（圖／晴天影像提供）

沒想到，原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時，卻不知此刻凱希早已身陷險境。綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯（狄志杰飾）提出請求，要求怡安開直播，向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票，也將決定母女三人的結局。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

看看你有多愛我葉天倫林思廷狄志杰李宗霖詹子萱

推薦閱讀

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

5小時前

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

11小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

11小時前

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

5小時前

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

14小時前

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

7小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

11小時前

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「西洋出軌團有兩對」　揭內幕：最佳掩護組

4小時前

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

2小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

10/29 13:57

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

13小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

10/29 14:33

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

14分鐘前0

施名帥《監所》秀「被捅疤痕」！張軒睿、陳澤耀憋笑：是割盲腸

20分鐘前0

張豐豪偷當「鏟子超人」 何潤東知情後大讚超暖心

25分鐘前0

《好運來》玩超大！陳家逵「吹氣救姊」　偷渡《回魂計》哏

31分鐘前0

《人浮於愛》山路車震戲超難！　邵雨薇「隔窗勾引」楊祐寧苦笑

39分鐘前0

舒淇親曝《女孩》創作靈感源自童年陰影　邱澤幽默喊話：別討厭我！

47分鐘前0

詹子萱遭控搞排場！　林思廷喊冤曝她私下面：是可愛小妹妹

48分鐘前217

王子爆不倫粿粿！　羅志祥認「5年沒聯絡」：沒資格評論

58分鐘前0

連晨翔失言「婚禮等老婆生完恢復漂亮」！　下秒嚇到秒改口

1小時前30

胡宇威談粿粿出軌「很驚訝！」被問異性界線：青梅竹馬也清楚分寸

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始
    5小時前6272
  2. 王子、粿粿出手了！
    11小時前3049
  3. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    11小時前3825
  4. 新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」
    5小時前268
  5. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    14小時前169
  6. 范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」
    7小時前5278
  7. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    11小時前1819
  8. 不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案
    4小時前1027
  9. 王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝
    2小時前1013
  10. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    10/29 13:572010
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合