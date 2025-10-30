詹子萱遭控搞排場！　林思廷喊冤曝她私下面：是可愛小妹妹

記者蕭采薇／台北報導

親子懸疑劇《看看你有多愛我》導演葉天倫，率領林思廷、狄志杰、李宗霖受訪，三位演員以劇中角色造型亮相，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息。同劇的詹子萱雖不在場，但先前遭爆料搞排場，林思廷為她喊冤：「完全沒有感覺到她耍大牌，就是一個可愛的小妹妹，平常我們也會約出去吃飯。」

▲《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）

林思廷與李宗霖挑戰「降齡」詮釋高中生，再次穿上戲服，林思廷感性地說：「兩年後與凱希（角色名）的久別重逢，不管是她在家與媽媽爭執，或在學校談戀愛的回憶，全都湧上心頭，其實凱希穿著制服的時候是最快樂的。」

李宗霖則分享：「承雋（角色名）只有17歲，卻背負太多矛盾與壓力，他的心態比30歲的我還成熟、還深沈。」談到片場相處，他表示：「我跟志杰哥、思廷交流不多，放飯時間各自拿便當找角落當『角落生物』，但每次對戲時，那種承雋和凱希之間安靜又舒服的感覺自然就會出現。」導演葉天倫直誇兩位年輕演員短時間就掌握角色情緒的深度與張力，默契十足。

▲《看看你有多愛我》狄志杰（右）、李宗霖飾演「父子檔」，開拍前兩人刻意不交流製造張力。（圖／晴天影像提供）

狄志杰以劇中頹廢造型現身，與李宗霖詮釋暗藏祕密的父子檔，情感層次緊繃。對角色深有共鳴的他分享：「前兩天我還把劇本拿出來重新看了一遍，覺得很多悲劇其實都是可以避免的。」他表示開拍前特地與李宗霖約定「刻意不交流」，營造父子間的疏離感。

談到與林思廷的互動，他透露：「讀本時我有試著想要多聊幾句，結果她就像多數青春期叛逆的女兒一樣，沒有太理我！」林思廷笑著回應：「那時候不知道為什麼，心裡就有一股害怕的感覺。到拍攝後期才慢慢熟悉，每次激烈戲導演喊卡，志杰哥都會立刻關心『還好嗎？』，其實他本人非常溫暖。」

▲《看看你有多愛我》林思廷（右）、李宗霖重新穿上劇中的高中生制服。（圖／晴天影像提供）

劇情圍繞在一樁真假難辨的綁架案，林思廷需多次被繩索捆綁，還有與歹徒在廢墟對峙的驚險戲碼，她坦言，一踏進場景就覺得毛骨悚然，幸好在葉天倫導演與劇組的周全準備下，才能安心投入角色。至於捆綁戲是否感到害怕，她不假思索表示：「不會，因為劇組真的太有愛了！有時候反而綁太鬆，我還會請他們再綁緊一點，不然太容易掙脫。」



戲裡，狄志杰與兒子的關係疏離，但戲外卻是溫柔的雙胞胎二寶爸。他笑說自己不是嚴父路線：「我對孩子的管教沒有很強制，反而會告訴他們『爸爸講的不一定都是對的』，鼓勵他們思考、反駁，他們的小腦袋真的很聰明，還會用道理跟我討價還價。」

▲《看看你有多愛我》林思廷（左）、李宗霖首次合作就默契十足。（圖／晴天影像提供）

如此反差，也讓觀眾看到他戲裡戲外截然不同的父親形象。李宗霖回憶童年與父親的相處，坦言兩人的相處時間不多，但印象最深的是父親嚴厲的管教方式，他說：「我小時候比較皮，常常被拿衣架打。只要知道爸爸要回家時，就會趕緊裝乖，不想惹他生氣。」雖然父親個性嚴格，但在物質上總是滿足他的一切需求，讓他感受到另一種形式的父愛。



《看看你有多愛我》劇情描述單親媽媽怡安（楊謹華飾）獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷飾）甜美討喜，五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱飾）害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。

▲《看看你有多愛我》林思廷挑戰「降齡演出」，角色情緒層次豐富、演技張力十足。（圖／晴天影像提供）

沒想到，原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時，卻不知此刻凱希早已身陷險境。綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯（狄志杰飾）提出請求，要求怡安開直播，向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票，也將決定母女三人的結局。