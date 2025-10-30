比雙胞胎還像！《天才琴手》雙女角是「真閨蜜」　苦練8個月鋼琴練到發炎

記者蕭采薇／綜合報導

即將於11月在台上映的音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES），改編自法國天才「雙胞胎鋼琴家」普萊納姊妹（Audrey & Diane Pleynet）的真實人生故事。邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）飾演雙胞胎姊妹，將這個動人心弦、激勵人心的生命旅程搬上大銀幕。

▲法國女星卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾（右）在電影《天才琴手》詮釋雙胞胎鋼琴家 普萊納姊妹真實人生故事。（圖／海鵬提供）

該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾飾）感情甚篤，在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。

然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹兩人竟陸續發現雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆依然不願放棄夢想：她們靈機一動、找出屬於她們的演奏方式，勇敢改寫命運。兩位新生代女星卡蜜兒拉扎、梅蘭妮侯貝爾，片中詮釋姊妹十分到位，獲得法媒全面好評，認為她們所呈現的真實情感「十分引人共鳴」。

▲卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾（右）在電影《天才琴手》詮釋姊妹鋼琴家十分到位，獲得法媒全面好評。（圖／海鵬提供）

有趣的是，《天才琴手》原本要找真正的雙胞胎鋼琴家來飾演，在遍尋不著下，才分別海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾，卻意外發現她們兩人竟然是「閨蜜」，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，「比雙胞胎還向雙胞胎」。

▲《天才琴手》海選了卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾（右）飾演雙胞胎鋼琴家，意外發現兩人竟然是「閨蜜」。（圖／海鵬提供）

導演波提父子特地請來鋼琴教練，為完全不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程。梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。但她堅持讓疼痛入戲，意外呈現出最棒的戲劇效果。

▲卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾（右）在電影《天才琴手》詮釋姊妹鋼琴家十分到位。（圖／海鵬提供）

父子檔導演聯手執導，這在影壇幾乎前所未見，而由波提父子來執導普萊納姊妹鋼琴家的故事，這種「鏡像」的呼應，無論戲裡戲外都堪稱一絕。父親導演菲迪里克波提表示，《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於追逐夢想的故事。兒子導演瓦倫汀波提，則形容這對姊妹像是彼此的「雙翼」，缺一不可，片中妹妹還一度代替姊姊登台演出，形成另一個戲劇高潮。《天才琴手》將於11月14日全台戲院上映。

▲《天才琴手》海選了卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾演出，意外發現「比雙胞胎還向雙胞胎」。（圖／海鵬提供）