《包青天》經典重現網暴動！一轉頭竟是胡瓜　31秒影片真相曝光　

前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」「包青天是小時候的回憶耶」。今（29）答案終於揭曉，原來是華視與緯來電視網攜手合作的全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。

▲胡瓜、陳亞蘭拍《週末最強大》首播宣傳片。（圖／華視提供）

前導影片一開場，莊嚴宏偉的開封府衙場景便迎面而來，瞬間營造出「公正廉明」的磅礴氣勢。金鐘視帝陳亞蘭額頭上的「彎月」胎記，盡顯包拯公正無私的霸氣風範；而綜藝天王胡瓜則以極具反差的「滿月」黑臉造型亮相！兩位主持人的趣味扮相，強烈預告了新節目中將以詼諧短劇單元形式，精彩重現經典戲劇。

▲影片掀起網友討論。（圖／華視提供）



影片末尾的「COMING SOON」字樣，更成功將觀眾的期待值推至頂點。巧的是當年紅遍大街小巷、傳唱度第一名的包青天主題曲「包青天」正是由瓜哥演唱，這位昔日主唱如今親自扮演包青天，勢必將為觀眾帶來全新的火花與衝擊。

