163braces現身校園開講！　公開創作秘辛嗨喊：台下超投入

163braces（吳朵芸）獲邀擔任創作大使。



第四屆「校園創作菁英獎」由中華音樂人交流協會與中華音樂著作權協會共同主辦，人氣創作女聲163braces（吳朵芸）獲邀擔任創作大使，特地在海外巡演前，現身兩場「歌詠青春」校園巡迴講唱會，主辦單位理事長殷正洋、董事長吳楚楚及總經理蔡琰儀也親臨支持，展現對樂壇新秀的肯定。

163braces吳朵芸前進校園開講。



談及擔任創作大使的心情，163braces謙虛表示：「真的覺得很榮幸，我仍不覺得自己是個完整創作者，能與這麼多優秀音樂人交流，感覺很奇妙！」她分享親見學子們的熱情與專注讓她驚訝不已，學生踴躍討論、認真投入的態度，透過對音樂的熱愛，發散出彼此共鳴的能量，讓她深受感動。

在講唱會中，163braces印象最深的是老師們精彩的分享，她提到有些觀點是網路上查不到的寶貴經驗。她特別引用會中一位老師的提醒：「創作除了靈感，也要顧及生活，要能維持生計，音樂發生的事都和時代息息相關。除了保有人脈與鼓勵，也要不斷往前走。」她深表認同，認為這是給所有創作者的重要箴言。

