浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

▲周杰倫旗下的浪花兄弟相隔15年將回歸。（圖／杰威爾音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

由周杰倫促成的雙人組合「浪花兄弟」，睽違15年後再度合體，將於11月9日登上武漢春浪20周年音樂節開唱，掀起滿滿的回憶殺，2人當年因人生規劃不同團體暫停，Darren轉往戲劇發展實力備受肯定，更憑〈我的婆婆怎麼這麼可愛〉中「蘇秉忠｣一角奪下金鐘男配角，而常青則選擇淡出演藝圈，依舊從事他最喜愛的創作與繪圖工作，如今將再度合體，都直呼不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼浪花兄弟對於合體感到又驚又喜。（圖／杰威爾音樂提供）



常青得知當下是又驚又喜，但同時質疑自己是不是還能夠勝任這件事情，畢竟一晃眼，歲月不饒人的過了十幾年，但又覺得有機會可以再和Darren一起演出也很棒，也喊話Darren：「讓我們再次攜手玩⼀趟青春無悔的旅程吧！｣Darren則形容就像被告知李安導演要找他演戲一樣，對於合體感到開心，也對常青喊話：「讓我們再一次製造美好的回憶給一路以來支持著浪花兄弟的朋友們和我們自己吧！｣

Darren也第一時間告訴周杰倫「浪花兄弟」要合體的消息，「身為老闆和兄弟的杰倫當然很替我們開心，杰倫很期待我們的表現，也替我們錄製了加油影片，之後在現場說不定會放給大家看。」對於即將登場的40分鐘樂團演出，Darren表示，上次獨自在大型演唱會上演唱浪花兄弟歌曲，少了常青在旁總有些遺憾，他認為音樂擁有神奇魔力，能承載時光記憶，這次能與樂團重現經典，兩人備感榮幸與期待，勢必將為歌迷帶來一場難忘的視聽饗宴。

為了此次11月9日的演出，兩人已多次開會及彩排，Darren有次出門練團，向兒子Travis解釋要與「浪花兄弟」的常青叔叔練歌，沒想到從小耳濡目染的Travis竟童言童語地問：「不是我們才是浪花兄弟嗎？」讓Darren哭笑不得，趕忙安撫解釋：「你是第二代、更潮。」父子間的溫馨互動，顯現出明星爸爸的日常魅力。

