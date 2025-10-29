ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2025 MAMA直播出爐！
「5個小撇步」幫你準時起床
家寧新片「被抓包刪文重PO」
浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

▲▼周杰倫旗下的浪花兄弟相隔15年將回歸。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫旗下的浪花兄弟相隔15年將回歸。（圖／杰威爾音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

由周杰倫促成的雙人組合「浪花兄弟」，睽違15年後再度合體，將於11月9日登上武漢春浪20周年音樂節開唱，掀起滿滿的回憶殺，2人當年因人生規劃不同團體暫停，Darren轉往戲劇發展實力備受肯定，更憑〈我的婆婆怎麼這麼可愛〉中「蘇秉忠｣一角奪下金鐘男配角，而常青則選擇淡出演藝圈，依舊從事他最喜愛的創作與繪圖工作，如今將再度合體，都直呼不可思議。

▲▼浪花兄弟對於合體感到又驚又喜。（圖／杰威爾音樂提供）

▲▼浪花兄弟對於合體感到又驚又喜。（圖／杰威爾音樂提供）

▲▼周杰倫旗下的浪花兄弟相隔15年將回歸。（圖／杰威爾音樂提供）

常青得知當下是又驚又喜，但同時質疑自己是不是還能夠勝任這件事情，畢竟一晃眼，歲月不饒人的過了十幾年，但又覺得有機會可以再和Darren一起演出也很棒，也喊話Darren：「讓我們再次攜手玩⼀趟青春無悔的旅程吧！｣Darren則形容就像被告知李安導演要找他演戲一樣，對於合體感到開心，也對常青喊話：「讓我們再一次製造美好的回憶給一路以來支持著浪花兄弟的朋友們和我們自己吧！｣

Darren也第一時間告訴周杰倫「浪花兄弟」要合體的消息，「身為老闆和兄弟的杰倫當然很替我們開心，杰倫很期待我們的表現，也替我們錄製了加油影片，之後在現場說不定會放給大家看。」對於即將登場的40分鐘樂團演出，Darren表示，上次獨自在大型演唱會上演唱浪花兄弟歌曲，少了常青在旁總有些遺憾，他認為音樂擁有神奇魔力，能承載時光記憶，這次能與樂團重現經典，兩人備感榮幸與期待，勢必將為歌迷帶來一場難忘的視聽饗宴。

為了此次11月9日的演出，兩人已多次開會及彩排，Darren有次出門練團，向兒子Travis解釋要與「浪花兄弟」的常青叔叔練歌，沒想到從小耳濡目染的Travis竟童言童語地問：「不是我們才是浪花兄弟嗎？」讓Darren哭笑不得，趕忙安撫解釋：「你是第二代、更潮。」父子間的溫馨互動，顯現出明星爸爸的日常魅力。
 

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

